美豬牛進口資訊不公開　青年質疑蔡英文：是對待未來世代的方式？

▲青民協質疑政府開放美豬、美牛卻未和養豬戶、相關食安及消保民間團體溝通。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央宣布鬆綁美豬、美牛進口，台灣青年民主協會聲明質疑，沒有資訊公開、社會溝通，這是總統蔡英文對待台灣人民及未來世代的方式嗎？雖隨著政治局勢不同，決策與立場更迭並非絕對錯誤，喊話政府仍應抱持公開透明、充分利害關係的社會溝通，方為決策正道。

青民協表示，現時國際局勢與區域狀況不若以往，此時此刻正值美中貿易戰、全球高科技與製造業供應鏈重組、台美關係也來到史上最佳，決策的考量必然不如數年前般。美國副總統彭斯、國務卿、商業部、農業部、國安會、美台商會和眾多參眾議員一致推文盛讚台灣決定，也證明此舉是推進台灣對美關係的一步好棋，日韓也為了貿易協定，有限度開放美豬牛進口。

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然而青民協作為提出青年觀點、世代正義視角的非營利組織，無法率然苟同執政黨的這個決定，台灣青年民主協會一貫主張，政府作出重大政策決議時，應在資訊公開與社會溝通後施行。

青民協指出，本次開放美牛美豬，不僅缺乏公開的國民健康影響評估報告，讓國民未能清楚瞭解可能造成的衝擊與影響；也未和養豬戶、相關食安、消保民間團體溝通，養豬協會也表示政府開放前未與其溝通，所謂的百億養豬基金也沒事先商量，甚至並未有完整辨別進口與本產豬肉的相關配套，質疑若如蔡總統所稱、政策已審慎評估多年，為何衝擊最大的養殖戶並未得到消息、也沒有充分的社會溝通？

▲青民協問沒有資訊公開，是蔡總統未來世代的方式？（圖／取自台灣青年民主協會臉書）

青民協認為，此舉貿然決定對未來世代的衝擊和風險，相關產業與食安規範，都是現在的青年世代要在將來所承擔。瘦肉精的「安全檢出科學標準」一直以來都在國際社會和國際組織中引發論戰，現今政府採用了美方的標準，若未來的科學指出有任何相關食安問題，或是廉價美豬衝擊養殖戶和肉品生產業，都是台灣人民、特別是年輕一代需概括承受的。

對於社會輿論大肆抨擊蔡英文與執政黨違背過去立場與承諾，青民協表示，隨著政治局勢不同，決策與立場更迭並非絕對錯誤，但仍應抱持公開透明、充分利害關係的社會溝通，方為決策正道，強烈建議政府應暫緩相關決定，直至公開檢驗報告、與相關規範制定完成，相關決策立場為台灣人民和利害關係團體接受後，再行上路。