陳吉仲：國產豬肉100%不用萊克多巴胺　消費通路強制標示產地國

▲美豬要進口台灣引發爭議。（圖／路透）



記者許展溢／台北報導

政府鬆綁美豬牛進口引發各界質疑和憂心，農委會主委陳吉仲今（30日）在臉書再次聲明「國產豬肉維持完全不用萊克多巴胺」，所有通路也會強制標示產地國。

防檢局8月28發佈修正預告，內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。」陳吉仲表示，許多人誤解這是要開放國內使用萊克多巴胺，但要跟大家說，這是完全不對的。

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陳吉仲說明，預告中牛的部分其實早在2012年就已納入，這次只有新增豬的部分。依據「動物用藥品管理法」的規定，動物用藥必須經過中央核准發給許可證，才能在國內使用，而從2012年開放萊牛到現在，萊克多巴胺在國內沒有任何許可證，往後也不會核准任何申請，因此國內不可能開放使用萊克多巴胺。

▲陳吉仲聲明國產豬肉維持完全不用萊克多巴胺。（圖／取自陳吉仲臉書）



陳吉仲強調，由於萊克多巴胺在台灣是禁止使用的藥品，依法不得檢出，因此要先將牛豬排除，衛福部才能按照國際標準訂定萊克多巴胺的安全容許量。換句話說，這個修正只是作為衛福部訂定萊克多巴胺安全容許量的前置作業，和是否開放國內使用萊克多巴胺完全無關。這和2012年開放萊牛時的程序完全一樣。

陳吉仲最後更是喊話國民，往後將要求包括超市、大賣場、餐廳、便當店、小吃店、傳統市場、攤販等所有的消費通路，不論是生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地來源國，消費者只要認明選購國產台灣豬肉，就保證絕對是100%不使用萊克多巴胺的高品質豬肉。

