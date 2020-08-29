接續邱顯智、徐永明未做完的任期　高鈺婷要以最年輕之姿重整時力

▲時代力量新任黨主席高鈺婷。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量29日上午召開決策會議，由新任決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，高鈺婷以最年輕的35歲之姿，正式成為時代力量第五任黨主席，也是時代力量首位的女性黨魁，任期將至明年2月28日。高鈺婷表示，自己將在半年內與所有同志共同努力，調整好時代力量的政黨體質，一步一步完成讓時代力量成為台灣更好的政黨。

高鈺婷畢業於台灣科技大學電資學院電子工程所，2009年進入工業技術研究院，擔任長達10年的竹科工程師，其中更有6年的時間投入工研院與太空中心合作的自主衛星研製計畫，並在工研院負責研製其中一項關鍵技術，同時亦擔任計畫主持人。

同時，年僅35歲的高鈺婷還是2個女兒的媽媽，原本工作和家庭兩頭忙的她，在2014年爆發反服貿的太陽花學運後，激發起對政治事務的關心，更帶著女兒北上陪學生抗爭，並進一步加入社運團體「島國前進」，隨後2015年在邱顯智的牽線下加入時代力量。

▲高鈺婷於立委提名記者會上首次公開露面。（圖／記者屠惠剛攝）



高鈺婷首次於鏡頭前公開露面，是在去年5月15日的「時代力量區域立委第一波提名」記者會，高鈺婷與律師陳雨凡獲得時代力量提名，分別將參選新竹市選區與台北市第七選區（信義、南松山）立委，包括時任黨主席邱顯智、時任台北市黨部主委林昶佐、新竹市黨部主委林彥甫皆到場力挺。

高鈺婷2019年首度代表時代力量參選新竹市立委，便一舉拿下73770票，以28.61%的得票率囊括近3成選票，更大幅超越邱顯智2016年在該選區參選的得票數，拓展時力在新竹市的政治版圖，堪稱雖敗猶榮。

時代力量在2020大選後進行人事改組，角逐立委失利的高鈺婷正式進入中央黨部，並且擔任時代力量副秘書長，同時也伴隨順利當選立委的邱顯智進入立法院，主要負責中央黨部與立法院黨團的議題統合協調，每天更是在新竹與台北兩地奔波，下班後也不時在新竹市跑行程。

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者湯興漢攝）



時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

邱顯智於2019年3月1日當選為時代力量第三任黨主席，卻在同年8月因為立委林昶佐、洪慈庸接連出走，隨後主動辭去黨主席，經時代力量緊急召開決策委員會，時任立委的徐永明在決策委員會中以過半的票數成功當選，成為時代力量第四任黨主席。

不過，徐永明在今年7月底捲入SOGO經營權之爭，在他主動宣布退黨後，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並於三週內完成改選。經過新任決策委員推選，高鈺婷成功以最年輕的35歲之姿，成為時代力量第五任黨主席，任期僅有半年至明年2月28日，也是做完邱顯智、徐永明兩人剩餘的任期。

▲前時代力量黨主席徐永明。（圖／記者周宸亘攝）



時代力量今年自徐永明捲入收賄案後，日前又流出前立委黃國昌私下聚會指責苗栗縣議員曾玟學的錄音黨，也造成曾玟學宣布退黨，緊接著又傳出高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉入黨案遭擱置，甚至在決策委員改選時「被投票」，也使黃捷憤而退出時代力量。

在時代力量面臨內憂外患之際，高鈺婷以35歲的年輕之姿，成為國會第四大黨的黨主席，要如何掃除前主席涉賄的陰霾，以及重拾社會大眾對時代力量的信賴，甚或是整合黨內的不同派系路線，在未來半年的任期可說是充滿嚴峻。

此外，時代力量目前在全國僅剩下11席議員，包括桃園市議員簡智翔、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、新竹縣議員連郁婷、苗栗縣議員宋國鼎、彰化縣議員吳韋達與雲林縣議員廖郁賢，要如何重新調整與佈局2022年的地方選舉，也成為新任主席的一大挑戰。

高鈺婷29日在記者會上表示，自己參選決策委員時曾提出黨內體質改革、制定發展策略、強化組織健全、財務收支合理、突破同溫層、積極招募黨員等6大政見，她將在半年內與所有同志共同努力，調整好時代力量的政黨體質，一步一步完成讓時代力量成為台灣更好的政黨。

高鈺婷也說，只有做出有說服力的成績，才會讓人民相信時代力量是一個有能力守護世代正義、台灣家園的政黨，而要完成這個改造工作，今天只是第一天，也邀請大家持續鞭策時代力量一起往前走，「在這旅程中，每一個人都會是歷史的見證者、監督者，更是行動者」。

▼時代力量召開決策會議，推選高鈺婷為新任黨主席。（圖／記者湯興漢攝）



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