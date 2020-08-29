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用點心更放心　台南市社會局陪伴家庭品嚐幸福滋味！

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▲台南市社會局北區社會福利服務中心，舉辦「用點心-更放心親子同樂會」，陪同30餘戶弱勢家庭度過歡樂的午後親子時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局北區社會福利服務中心，舉辦「用點心-更放心親子同樂會」，陪同30餘戶弱勢家庭度過歡樂的午後親子時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局北區社會福利服務中心，29日舉辦「用點心-更放心親子同樂會」，透過輕鬆的親子活動與創意飯糰製作課程，陪同30餘戶弱勢家庭度過歡樂的午後親子時光，活動中歡笑聲不斷，洋溢著滿滿幸福的滋味。

▲台南市社會局北區社會福利服務中心，舉辦「用點心-更放心親子同樂會」，陪同30餘戶弱勢家庭度過歡樂的午後親子時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為更多元照顧南市弱勢家庭，黃偉哲市長指示社會局善用暑假時段，辦理系列家庭支持活動，趁著孩子放假的機會，適時提供正向休閒活動。為培養孩子自主備餐、創意生活的能力，社會局帶領孩子們化身小小廚師，與家長一起手做同樂，並鼓勵家庭成員發揮創意、創造出又萌又討喜的幸福飯糰，再由眾人評比選出最有特色的成品，頒發最佳創意獎給參與活動的小朋友及家長。

▲台南市社會局北區社會福利服務中心，舉辦「用點心-更放心親子同樂會」，陪同30餘戶弱勢家庭度過歡樂的午後親子時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參加活動的謝阿嬤，因為兒子入獄服刑，而需獨自照顧著兩個年幼的孫子，常感受到沉重的經濟與照顧壓力，逐漸封閉自我。在社工員的引導下，謝阿嬤有了機會接觸社區鄰里並參與家庭支持活動，她漸漸地不再像之前一樣逢人就哭哭啼啼、訴說自己的不幸，也能夠用更樂觀的態度，看待祖孫間的互動關係，並願意主動與他人分享自己內在感受。謝阿嬤吃著祖孫倆一起完成的創意飯糰，表達平日忙於工作，已經很久沒有好好坐下來享受這樣的親子時光，很感謝社會局的邀約，期待之後還能再次參加類似的活動。

市長黃偉哲指出，社會上像謝阿嬤一樣的隔代教養家庭不在少數，單親、隔代教養及經濟弱勢家庭都是社會局關注的對象。為協助轄內脆弱家庭度過危機事件，臺南市目前已有安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，民眾在生活上如遭遇緊急變故或經濟生活陷入困境，皆可至當地社福中心尋求協助。

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