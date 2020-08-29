口罩國家隊康那香防疫扶弱無所不在　黃偉哲代表學童受贈盼將愛延續傳承

▲康那香企業股份有限公司董事長戴榮吉成立的「戴竹基金會」，舉辦「快樂迎開學‧背書包上學去」助學金捐贈活動，台南市長黃偉哲出席參與並代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



康那香企業股份有限公司董事長戴榮吉成立的「戴竹基金會」，29日於康那香不織布創意王國觀光工廠，舉辦「快樂迎開學‧背書包上學去」助學金捐贈活動，計有南北家扶100名學童及北門高中、將軍國小等多所學校受惠，捐贈金額達百萬餘元，還加碼百輛腳踏車，活動氣氛活潑熱情又溫馨感人。

為感謝在地企業為善不落人後，台南市長黃偉哲出席參與並代表受贈，黃偉哲市長盛讚戴董事長帶領康那香公司，一同為台南市經濟、社福及防疫出力，為社會付出貢獻，善盡企業責任，堪為表率。





台南市長黃偉哲表示，行善多年，人稱「戴爺爺」的戴榮吉董事長堪稱是「台南之寶」，除了感謝他所帶領的康那香公司，在新冠肺炎疫情嚴竣期間，加入口罩國家隊，為國人守住防疫第一線，同時也關懷照顧地方弱勢，對於學童和長者慷慨捐贈口罩；而今天更是拋磚引玉，結合地方獅子會相關單位為台南南北家扶學童捐贈各50台腳踏車，還有千元至萬元不等的助學金，希望每個孩子都能安心就學，快樂成長。





黃偉哲特別感謝，來自各界人士的善心義舉，對於台南弱勢學童和家庭給予的扶持與幫助，因此也代表受惠的人以及全體市民朋友致贈感謝狀，聊表心意，希望透過大家推己及人的愛心，能夠讓學童感受到人情溫暖，將來進而懂得感恩反饋，讓整個社會更和諧、更美好。



教育局表示，台南市本就針對弱勢學童也有補助營養午餐及教科書費用的扶弱方案，自從在地企業康那香公司旗下的「戴竹基金會」成立之後，每逢暑假開學前均會發放助學金，希望可以讓弱勢家長不用擔心學費問題，歷年捐款金額無數，此次除了助學金以外，並同時捐贈今年的高一新生一輛腳踏車，以及小一新生學童書包等，讓學生能無後顧之憂地安心上學，也期勉受獎學生抱持感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助他人，將小愛化為大愛，一直傳承下。



今日「戴竹基金會」舉辦的助學金頒發活動，結合國際獅子會300-D1區、佳里獅子會、向陽獅子會及香奈兒姐妹會等公益團體共同辦理，共捐贈北家扶升小一的弱勢孩子書包文具禮盒、南北家扶升國一的學子至少100輛的腳踏車、安全帽，以及每人1000元到1萬元不等的助學金；此類活動從戴竹基金會成立迄今即持續辦理，從未間斷弱勢關懷，實為義行表率。

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