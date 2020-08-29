前教官爆解放軍若攻台「恐撐不了2天」　空軍公開戰力部署駁斥

▲空軍司令部表示，各項重要防護目標週邊均已複式部署防空兵力，確保整體空防安全。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九日前拋下重話，稱若共軍出動武統台灣「首戰即終戰、美國不會來」，國防大學及空軍官校前教官蔡志昇28日更說，一旦軍用機場跑道遭毀，台灣很可能在短時間失去空中優勢，「如此一來恐怕撐不了2天」。對此，空軍司令部29日表示，空軍配合戰備跑道開放、運用全民總力擴增跑道搶修救能量並持續機場關鍵設施整建等手段，於遭敵攻擊後可快速恢復戰力心。

馬英九日前應民間團體邀請，出席台北東區扶輪社八社聯合例會，並以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。馬英九認為，一旦解放軍攻台，「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍馳援，況且美軍現在根本不可能來。

國防部發言人史順文受訪時表示，國家安全一向不能依賴外援，中共從來沒有放棄過武力犯台，這也是台海緊張情勢升高的根源。史順文強調，國防部秉持「國防靠自己」、「自己的國家自己救」的精神，並持續透聯合情監偵等作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達到捍衛國家安全的重責大任。

此外，蔡志昇接受《中評社》訪問時也指出，台灣軍用機場跑道大約1500至4000米不等，寬度約40米左右，諾大機場無遮蔽物，加上衛星鎖定，一旦飛機跑道遭毀，台灣很可能在短時間失去空優，「台軍一旦喪失空優，恐怕撐不了兩天」。

對此，空軍司令部29日則回應，空軍各項重要防護目標週邊均已複式部署防空兵（火）力，並強化相關戰力防護作為，確保整體空防安全。此外，配合戰備跑（滑）道開放、運用全民總力擴增跑道搶修救能量並持續機場關鍵設施整建等手段，於遭敵攻擊後可快速恢復戰力，籲請國人放心。

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