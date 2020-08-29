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解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

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▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

▲大陸東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導 

大陸解放軍是否在南海西沙群島附近海域發射東風導彈？美國國防部27日發表聲明只有指出解放軍發射的時間是從8月23日至8月29日為止。對此《ETtoday新聞雲》記者訪問中華戰略學會研究員張競，他表示，「先前北韓試射飛彈，美軍發射地點時間、座標位置、路徑公布的清清楚楚。如果大陸解放軍向南海發射飛彈，為何美國這次不公佈詳細數據，含糊帶過？」

▲▼解放軍發射東風導彈之謎。（圖／翻攝廣東海事局、海南海事局、美國國防部、法媒《East Pendulum》）

▲張競質疑《East Pendulum》指出編號A3325/20之飛行通報NOTAM是錯的，（圖／翻攝 法媒《East Pendulum》）

大陸解放軍近期在四大海域同步軍演，法國媒體《East Pendulum》披露，解放軍26日從浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射反艦彈道導彈，東風21D和東風26，遭張競質疑，他表示「《East Pendulum》指出編號A3325/20之飛行通報NOTAM根本是錯的，真正編號是1A3225/20，該通報內容所標示各危險區經緯度以及涵蓋半徑與範圍的地點，也跟西沙群島演訓相隔很遠，沒有任何關聯性。」

▲▼解放軍發射東風導彈之謎。（圖／翻攝廣東海事局、海南海事局、美國國防部、法媒《East Pendulum》）

▲美國國防部27日針對解放軍南海發射導彈演練發表聲明。（圖／翻攝 美國國防部）

不過，法媒披露資訊的隔天，美國國防部也針對解放軍南海發射導彈演練發表聲明，首段內文提到「國防部相當關切，大陸解放軍最近所進行『包括』實彈演習在內的軍事演習，從8月23日至8月29日為止，『在』南海西沙群島周邊海域。」

對此，張競受訪時提出三大疑點，「第一，美國在大陸周邊設有如此多堅控導彈發射活動之偵搜系統，作為國家飛彈防禦體系重要環節，會無法精確掌握發射導彈過程嗎？。」

對於美國防部聲明稿內容，張競提出第二點疑問，「聲明稿使用的文辭『launches」以及『firing of ballistic missiles, around the Paracel Island』，到底是在西沙附近發射的導彈，還是打到南海的導彈？』依照法媒披露資訊指出，解放軍是從青海浙江一帶「向」南海西沙群島附近海域發射導彈，美國防部指出是「在」南海西沙周邊海域進行軍演射擊，兩者情況差很大。

▼《瓊航警0078號航行警告》發布演習日期是 8月24日到29日。（圖／翻攝廣海南海事局）

▲▼解放軍發射東風導彈之謎。（圖／翻攝廣東海事局、海南海事局、美國國防部、法媒《East Pendulum》）

▲▼解放軍發射東風導彈之謎。（圖／翻攝廣東海事局、海南海事局、美國國防部、法媒《East Pendulum》）

▲《粵航警0172號航行警告》發布演習日期是 8月24日到29日。（圖／翻攝廣東海事局）

最後，張競提出第三大疑點，「以往北韓試射飛彈，美軍出面證實，會將發射地點、時間、軌跡與彈著點巨細無遺地講清楚為何這次沒有公布任何資料佐證，就連發射時間，只框個一週時段8月23日至8月29日來說明？」另外，大陸海南、廣東海事局發出的發出演習時間都是8月24日到29日，美軍無端多出來的23日，時間上也兜不攏。

張競說，「美軍的聲明稿難道是打迷糊仗？」大陸官媒環球時報也指出，如果大陸發射報道提及的兩型導彈，美國導彈預警系統應該能很快偵測到。因此，解放軍是否真的「在」或是「向」南海西沙群島附近海域發射東風導彈？各方證據值得重新檢視。

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