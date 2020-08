解放軍向南海射導彈？ 張競：美軍消息在打迷糊仗

▲大陸東風-21D中程彈道導彈。(圖/路透社)

大陸解放軍是否在南海西沙群島附近海域發射東風導彈?美國國防部27日發表聲明只有指出解放軍發射的時間是從8月23日至8月29日為止。對此《ETtoday新聞雲》記者訪問中華戰略學會研究員張競,他表示,「先前北韓試射飛彈,美軍發射地點時間、座標位置、路徑公布的清清楚楚。如果大陸解放軍向南海發射飛彈,為何美國這次不公佈詳細數據,含糊帶過?」

大陸解放軍近期在四大海域同步軍演,法國媒體《East Pendulum》披露,解放軍26日從浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射反艦彈道導彈,東風21D和東風26,遭張競質疑,他表示「《East Pendulum》指出編號A3325/20之飛行通報NOTAM根本是錯的,真正編號是1A3225/20,該通報內容所標示各危險區經緯度以及涵蓋半徑與範圍的地點,也跟西沙群島演訓相隔很遠,沒有任何關聯性。」

不過,法媒披露資訊的隔天,美國國防部也針對解放軍南海發射導彈演練發表聲明,首段內文提到「國防部相當關切,大陸解放軍最近所進行『包括』實彈演習在內的軍事演習,從8月23日至8月29日為止,『在』南海西沙群島周邊海域。」

對此,張競受訪時提出三大疑點,「第一,美國在大陸周邊設有如此多堅控導彈發射活動之偵搜系統,作為國家飛彈防禦體系重要環節,會無法精確掌握發射導彈過程嗎?。」

對於美國防部聲明稿內容,張競提出第二點疑問,「聲明稿使用的文辭『launches」以及『firing of ballistic missiles, around the Paracel Island』,到底是在西沙附近發射的導彈,還是打到南海的導彈?』依照法媒披露資訊指出,解放軍是從青海浙江一帶「向」南海西沙群島附近海域發射導彈,美國防部指出是「在」南海西沙周邊海域進行軍演射擊,兩者情況差很大。

最後,張競提出第三大疑點,「以往北韓試射飛彈,美軍出面證實,會將發射地點、時間、軌跡與彈著點巨細無遺地講清楚為何這次沒有公布任何資料佐證,就連發射時間,只框個一週時段8月23日至8月29日來說明?」另外,大陸海南、廣東海事局發出的發出演習時間都是8月24日到29日,美軍無端多出來的23日,時間上也兜不攏。

張競說,「美軍的聲明稿難道是打迷糊仗?」大陸官媒環球時報也指出,如果大陸發射報道提及的兩型導彈,美國導彈預警系統應該能很快偵測到。因此,解放軍是否真的「在」或是「向」南海西沙群島附近海域發射東風導彈?各方證據值得重新檢視。