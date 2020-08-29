不畏風雨抓毒蟲　南警安居專案友善通報立功

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東門派出所，8月28日凌晨1時許，接獲熱心民眾友善通報，於轄內東門路二段巷弄內疑似有人在吸毒情事，所長張明祺馬上指派警員王志宏、邱欽能等兩人迅速前往查處，查獲唐姓男子涉嫌吸毒依法送辦。

警方說，員警到場進入屋內查探發現有一名男子躲藏在整修的房屋內神色異常慌張，對於警方盤詰言詞閃爍，此時辦案經驗豐富的王員眼尖地發現男子身旁有一包不明粉末，欲進一步詢問時，唐嫌見事跡敗露，自知難逃法網，主動向警方坦承，因剛購得毒品又遇上滂沱大雨，途經該處空屋進入躲雨，見四下無人，想要順便吸食毒品時，即被警方查獲。

唐嫌訝異地表示，沒想到在風大雨大的深夜，且藏身在巷弄內暗黑無人的居住空屋內準備吸食毒品，仍會被警方當場逮獲送辦，直呼真的有夠「衰運」。全案依違反毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦

一分局分局長鄭榮崑為鼓勵員警機警、認真，主動查獲持有毒品案，特指派副分局長施衣峯立即前往東門派出所頒贈獎勵，以激發基層員警士氣。另表示該毒品案件是透過安居專案成員友善通報，顯現安居專案警民合作、深入社區，不畏風雨，充分表現警力有限，民力無窮，亦表現將毒品趕出社區的決心。共同打造讓人民安居樂業的環境。

警方呼籲毒品雖能提供一時的快樂，但輕則傷財傷身，重則危害社會，造成自己與親人難掩的傷痛且增加龐大社會成本，影響國家根基之鉅更甚於洪水猛獸。因此針對日益氾濫的毒品犯罪，警方會以更加嚴正執法的查緝姿態，還給社會大眾一個能夠安心居住的環境。

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