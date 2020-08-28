9月1日起路口安全大執法　南警路口擴大宣導

▲台南市警交通警察大隊為宣導9月1日起全市路口安全大執法專案，前往交通事故前十大事故路口之一的健康路、南門路口，進行路口安全大執法宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統計台南市2020年1-7月A1類死亡交通事故12人，其中肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，導致不可挽回悲劇，也請駕駛人多注意，多一分禮讓，少一件事故。

台南市警交通警察大隊為宣導9月1日起全市路口安全大執法專案，特別於28日週五下午交通尖峰時段，前往台南市交通事故前十大事故路口之一的健康路、南門路口，進行路口安全大執法宣導，向路過的行人與騎士宣導：自9月1日起將於全市易肇事及違規路口同步強力執法1個月，執法重點「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

警方也說明執法三大認定原則：第一，路口無人指揮時，汽機車在行人穿越道上，需距離行人3公尺，低於3公尺可取締；第二，若行經行人穿越道，不聽指揮強行通過，將直接認定違規；第三，執法時會盡量攔停告知用路人違規，但若不聽指揮衝過去，可逕行舉發。

提醒汽機車駕駛人要養成「路口慢看停」觀念，「慢」：接近路口，減慢速度；「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」：暫停，讓行穿線（斑馬線）的行人先行，以加強車輛與行人守法觀念，才能減少路口事故發生。

另外交通警察大隊也特別提醒行人正確橫越行穿線（斑馬線）的方式－即「停、看、轉、揮、動」。「停」－停人行道不強行；「看」－看看號誌小綠人；「轉」－轉左轉右等車停；「揮」－揮手微笑表謝意；「動」－動身起步快步走。

同時也向機車騎士宣導騎車遵循號誌標線及禮讓行人、行人絕對路權等概念。

台南市警局呼籲所有用路人，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」或不遵守號誌行車。讓我們一起以「人」為本，守護大台南「行」的安全。

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