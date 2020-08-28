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汐止警殉職滿1年　交往10年女友心碎「原諒我今天當一個愛哭鬼」

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記者柯沛辰／綜合報導

新北市汐止派出所31歲警員薛定岳去年8月28日追緝王姓毒蟲，與之擦撞後，不幸撞上分隔島身亡。當時交往10年、即將步入禮堂的女友接獲噩耗，情緒悲痛不已。如今事發滿1年，女友28日在臉書表示，已經不知道流了多少眼淚，「我不是不能一個人，而是不能沒有你」，令人看了不禁鼻酸。

女友在文中傾訴，今天是薛姓男友過世滿1年的日子，不知道對方在天上過得好不好？直到現在，她還是不想面對，也不願相信這一切是真的，「你為什麼這樣把我丟了，自私地留我一個人，但我想了很久，如果你可以選擇，一定也不希望我這麼負面」。

▲▼汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

▲汐止警薛定岳追緝毒蟲不幸殉職，享年31歲。（合成圖／爆廢公社、資料照）

女友指出，她調適了很久，直到現在都還在習慣一個人的日子，「以前總是依賴你，你也習慣讓我依賴著，雖然我很煩，常常問你『我黏不黏』，你都說你喜歡就好，但你知道嗎？我不是不能一個人，而是不能沒有你」。

女友說，她難過這一天就好，因為她真的好想好想天上的男友，已經不知道流了多少淚，「我還是會把眼淚擦乾，把你沒有去的地方都去過一次，原諒我今天當了一個愛哭鬼的珊」。

▲▼「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉職呆滯。（圖／翻攝自臉書）

▲事發前3天，女友才在臉書放上甜蜜合照，不料卻接獲噩耗。（圖／翻攝自臉書）

2019年8月28日下午4點多，薛定岳騎車在汐止區新台五路巡邏，行經忠孝東路與秀峰路口，發現24歲王嫌違規紅燈左轉，因此要求對方停車受檢。但王嫌剛在麥當勞吸食K他命，又無照駕駛，不僅當場拒檢、加速逃逸，還以時速80公里速度狂飆，一路蛇行、逆向，甚至闖越紅燈。

薛定岳見狀，一路緊追至基隆市七堵區民德二路、福山街口，不料王嫌突然向左變換車道，擦撞警車，導致薛定岳失控摔車滑行，頭部撞擊分隔島，但王男第一時間卻加速逃逸。支援警力抵達後，立刻將人送醫，但薛經過1小時急救，仍因傷勢過重不治。

▲▼30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　自撞彈飛分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲當時薛定岳滑行撞上分隔島，頭部受到重創。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地院一審認為，王嫌藐視公權力，以致國家痛失英才，依妨害公眾往來致人於死判刑10年、另肇逃罪判刑2年6個月，合併應執行有期徒刑12年。

不過，王男不服上訴，強調警員攔檢不用單獨追他，呼叫警網或事後告發也行，更何況對方之所以死亡，是薛員追過來撞他機車，才會滑行致死，跟他無關，請求法院念他在監所都有念經迴向給薛員，從輕量刑。

▲▼王姓男子惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王姓男子一審遭判12年，不服上訴，強調是「薛來撞我」才導致死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

高院法官認為，妨害公眾往來致人於死法定刑期7年以上，肇逃罪也屬1年以上，現在合併執行12年，已屬於「中度偏低量刑」，無過重情形。再者，王嫌案發後未賠償薛員家屬分文，僅以口頭道歉形式，自稱有念經懺悔，但實質上並無彌補家屬之行為，因此上訴請求從輕量刑毫無根據，裁定駁回，維持一審判決，全案仍可上訴。

據悉，薛定岳是警專25期畢業，自2008年到汐止派出所服務後，10年來表現優秀，還曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表。近2年，薛定岳取締酒駕高達72件，深受長官肯定，準備2018年底與交往10年女友步入禮堂，怎料才剛拍完婚紗照，竟不幸殉職，令親友悲慟不已。

▲▼汐止警殉職滿1年　交往10年女友心碎「原諒我今天當一個愛哭鬼」。（圖／翻攝自臉書）

▲事發滿1年，女友心碎哀悼「原諒我今天當一個愛哭鬼」。（圖／翻攝自臉書）

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