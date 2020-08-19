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噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

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▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團，起獲犯罪工具等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年3月間台南市七股區有民眾，因向地下錢莊借貸，無力償還竟遭數名人士至其家中噴漆、灑冥紙及搗毀家中物品，為掩飾犯行逃避警方追緝，更拆卸破壞被害人家中之監視影像系統，行徑囂張，台南市警方會同刑事局，掃蕩「蒼狼」犯罪組織，將33歲李姓主嫌等9人緝獲，依法送辦。

▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警佳里分局為全面瓦解危害鄉里之不法組織，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並結合刑事局南部打擊犯罪中心偵四隊組成專案小組，查出33歲李姓主嫌，綽號「阿炮」，為黑道幫派份子，在台南市東區自組「蒼狼慈善功德會台南分會」並擔任會長，該組織為竹聯幫在台南市新增之旗下組織，以「狼」字為幫徽，長期經營地下錢莊放款高利貸，從事暴力討債，手段兇殘欺壓善良，多數被害人身心飽受催殘，因畏懼報復，不敢揭露該集團犯行。

▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經專案小組長時間跟監、蒐集掌握李嫌等所有成員諸多不法事證，8月19日見時機成熟，聲請搜索票13張、拘票10張，會同本局刑事警察大隊、新營、新化、學甲、玉井、第二、第六分局等警力計60人，將李嫌為首幫派組合共9人緝捕到案，查扣空氣長槍5把、空氣短槍7把、改造子彈2顆、球棒、刀械、本票、借據及新台幣20萬元等證物，全案依組織犯罪防制條例、重利、恐嚇取財、妨害自由、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署。

▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警方發動搜索查緝行動，一舉破獲暴力討債，手段兇殘的「蒼狼慈善功德會台南分會」犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分局長斯儀仙表示，為維護社會善良風俗，避免民眾持續受害，警方勠力偵辦，展現掃除黑幫決心，展開霹靂追緝行動，終將集團幫眾一網打盡，掃除危害因子，淨化地區治安，也呼籲被害民眾挺身勇於檢舉，杜絕所有暴力不法;「警力有限民力無窮」，治安良窳與警民合作共維區域治安有密切關連，佳里分局持續秉持服務精神，執行「社區警政」，建構友善通報網及治安諮詢管道，宣揚維護治安決心與能力，打擊不法犯罪，全面掃蕩不良組織成員，營造「宜居安全」的大台南生活圈。

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