快訊／政風調查第2階段報告「有瑕疵」送法制組　彰化縣4字回應

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局篩檢無症狀少年確診，因採檢不符SOP遭到指揮中心下令調查，第1階段尚無違法，第2階段於今(28)日調查結束，指揮官陳時中晚間受訪時強調，「有瑕疵、有便宜行事的味道」，需要送法制組進一步討論調查，對此彰化縣政府表示「靜候調查」4字回應。

彰化縣衛生局篩檢逾千名居家檢疫無症狀者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，第二階段報告今（28）日完成。陳時中說，經過與政風確認，評估還有需要進一步調查之處，之後會交給指揮中心法制組討論。他也透露，報告中有點過度解釋、執行面瑕疵，還有點「便宜行事」的味道。

在第一階段報告出爐時，陳時中曾表示「從初步報告看來，我認為裡面有瑕疵，但沒有到違法或脫序的地步」，至於行政作為上是否有合乎規矩還要第二階段調查。

陳時中透露，這裡面有一些過度解釋、執行面瑕疵、還有點便宜行事的味道，包含用電話通知居家檢疫者，就醫時警政聯繫安排等，應該要有更好的安排；另外比較在意的還有「彰化還是認為主動作為是對的。」但是《傳染病防治法》規範很清楚，地方主動在平常是對的，當指揮中心成立，就應該依照指示辦理，所以相關法律見解交給法制組。

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