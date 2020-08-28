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社會 社會焦點 保障人權

同是苦命兒受資助心懸12年！他驚知學長「慘成焦屍」　淚守承諾：會好好活下去

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記者羅志華／台北報導

康姓男子自小生活困苦，12年前就讀彰化縣大慶高工時，曾接受另名半工半讀的巫姓學長匿名資助，2人在學校安排下終於見面，約定要為各自的人生好好努力，但康男退伍後，找了學長10幾年沒消息，竟在28日得知對方於員林豆漿店的火災罹難，他難過表示，「會遵守兩人的承諾，好好活下去，希望學長一路好走」。

▲康男感念學長對他的幫助，會遵守2人承諾好好活下去。（圖／記者羅志華攝）

▲康男感念學長對他的幫助，哽咽表示，「會遵守2人承諾好好活下去」。（圖／記者羅志華攝）

巫姓學長於28日凌晨，在彰化縣莒光與靜修路口的永和豆漿店，疑似操作瓦斯不慎引發大火，消防隊進場搶救時，發現他已成了一具焦屍；目前從事物流的康男表示，他一早送貨時，聽到警廣在報彰化豆漿店火災，下午就聽到前老闆轉告媒體想採訪，他才得知原來豆漿店的死者，就是自己找了10多年的學長。

康男表示，他因於暑假期間在家扶中心打工，開學時以受贈代表身分領獎，並接受媒體訪問，大他兩屆的巫姓學長，也許是見2人都是清寒子弟，便將自己建教合作打工的薪水拿來資助他。

起初康男並不知道是誰在幫他，但學校認為這是一樁美談，便安排雙方見面，2人在談話中彼此勉勵，約定以後要為各自的生活好好努力，不料這是兩人第一次見面、卻也是最後一次。

康男退伍後，幾度透過學校、工作場所的老闆想找學長，但都沒找到，期間只曾經聽過一個中間人表示，學長知道他現在過得還好，但沒想要求甚麼回報，希望他繼續加油，之後便沒了消息。

康男表示，找了十幾年，終於再得知學長的消息，沒想到竟是他的死訊，他感嘆命運弄人外，也表示會找時間回去看學長，並一度哽咽，「其實我找學長，只是想跟他彼此勉勵、聊聊天，沒想到今天聽到是這樣」、「我會遵守我們的承諾好好活下去，希望學長一路好走」。

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