LIVE／100億基金護豬農　陳時中、王美花、陳吉仲親上火線

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文28日下午3時30分正式宣佈開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，政府同時也會提出100億成立「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。在蔡英文發表完談話後，行政院也隨即召開臨時記者會，經濟部王美花部長、衛福部陳時中部長與農委會陳吉仲三人親上火現，說明後續相關事宜的規劃與安排。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲豬農過去曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）

蔡英文在發表開放美豬牛的談話時指出，進口美豬美牛有三大理由，未來要讓台灣成為全球供應鏈重整中的關鍵力量、國際瘦肉精標準與研究明朗化、國內豬農已可打開國際市場，「開放美豬美牛，是符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定」。



蔡英文也強調，台美關係達到數十年來最好的狀態，美國從國會到企業界都期待台美有更深化的經貿往來，對台美BTA也樂觀其成，「這是對台灣經貿發展最好的契機」。



至於外界關心的國內豬農生計問題，蔡英文說，將投入100億成立「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。同時也會努力提升養豬產業的競爭力，讓台灣養豬產業在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，走入新的里程碑。目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，「接下來，我們會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界」。