明晚7點快衝！「雪花白」口罩4縣市搶先開賣　新色曝光9/3預購：散發皇族氣質

▲雪花白口罩將於明日7點開賣。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局官方粉絲團）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然全球新冠肺炎疫情稍有緩和，不過仍不可掉以輕心，許多台灣民眾都樂於購買各種顏色、花樣的口罩，在防疫的同時，也不忘兼顧美觀。大樹藥局明（29）日晚間7點，將準時於「中部」地區開賣萊潔雪花白成人醫療口罩，各店門市配貨量不一，每人每日皆限購一盒。

萊潔醫療防護口罩「玩色．蜜彩系列」中的雪花白，將優先於中部地區的大樹藥局開賣，明日晚間7點整，彰化全門市皆配有120盒的貨量，台中全門市、南投全門市、西螺光復門市、斗六雲林門市及雲林北港門市則皆有80盒的貨量。

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▲雪花白口罩優先於中部地區開賣。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局官方粉絲團）

雪花白口罩一盒50入裝，定價399元，每人每日限購一盒，依人頭數計算，小朋友也可以購買此款成人醫療口罩。業者表示，「萊潔此次特別優先協助中部地區縣市進行防疫，另外也增加雲林、南投等不好買口罩的縣市，希望用白色力量安定疫情的恐懼。」

此外，業者也向記者透露，萊潔將推出「夜霓紫」口罩，讓民眾戴上後，能夠彰顯出如皇族般的神祕氣息。此款口罩同樣一盒50入裝，定價399元，9月3日將於萊爾富開放預購，貨量共有3萬盒，9月7日起，也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續上市，實際販售時間仍依通路公告為主。

▼新色「夜霓紫」將於9月3日開放預購。（圖／業者提供）

►►其他口罩販售資訊如下：

●蝦皮購物

每日下午5點準時開賣「福德好罩」，每盒50入、售價350元，每人限購1盒。另還有推出福德好罩組合包，全天候可選購，顏色有水漾藍、櫻花粉。

●淘寶台灣



每週一至週五上午11點販售善存醫用成人平面口罩，每盒50入，有淡黃、淡紫、哈密橘3色，顏色採隨機出貨，但口罩為組合商品，必須搭配Bypera廣效抗菌液一起購買，整組售價380元，每人限購5組。

●松果購物



每日中午12點開賣加利醫療成人口罩櫻桃紅，每盒50入，2盒組合價1480元；另有加利醫療兒童口罩，每盒50入，2盒組合價1480元，每日限量50盒。