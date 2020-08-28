聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

第75屆聯合國大會預計於美國紐約時間9月15日開議，外交部28日表示，此次除持續促請友邦在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我致函聯合國秘書長，敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

外交部指出，今年聯合國大會訂於紐約時間年9月15日在聯合國總部開議，並於22日至26日，以及29日舉行聯大總辯論。由於全球受到新冠肺炎影響，今年總辯論的主題為「我們所盼望的未來，我們所需要的聯合國：重申對多邊主義的集體承諾—透過有效的多邊行動對抗COVID-19」。

外交部表示，為向國際社會傳達台灣人民對參與聯合國體系的堅定期盼，並促請各界正視台灣有意願、也有能力參與聯合國防疫及復甦的相關努力，政府今年推案將以此為重點，除洽請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

外交部透露，政府今年推案的三項主要訴求具有延續性，分別為：第一、聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；第二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應即予匡正；第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

外交部表示，政府將以「台灣為全球落實『永續發展目標』（SDGs）之重要夥伴」為主軸舉辦線上周邊活動，增進國際社會瞭解我國在永續發展及防疫等領域的成果及貢獻，並展現台灣是全球在抗疫及復甦的堅實夥伴。

「肯定並感謝我國民間團體及僑界在疫情未歇的特殊情勢下，仍自主透過多元方式，擴大各界對台灣國際參與的支持」。外交部表示，爭取參與聯合國是一項艱鉅的任務，但在政府與民間多年來共同努力之下，國際支持我案的動能持續累積。

外交部也強調，中華民國政府誠摯感謝友邦及友我國家對台灣推動參與聯合國體系的支持及協助，並再度呼籲，為建立一個更美好、更包容、且更永續的後疫情時代，聯合國應立即採取行動接納2350萬台灣人民的參與。