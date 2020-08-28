解放軍射東風導彈向美施壓？　陸外交部回應

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國防部27日證實，中國在南海該海域發射4枚導彈，更坦言是針對美國而來。對此，中國外交部發言人趙立堅28日回應，有關訓練活動是例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關。

綜合外媒報導，中國解放軍24日開始在四大海域進行同步軍演，26日分別從青海與浙江發射東風系列反艦飛彈，其中一枚為東風-21D「航母殺手」。《南華早報》報導，此舉是對美國釋出明確警告，嚇阻美方闖入海域挑釁；幾乎同一時間，美軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機也飛入南海偵察。

▲解放軍24日起在四大海域同步軍演。（圖／翻攝微博：解放軍東部戰區）

中國外交部28日舉行例行記者會，發言人趙立堅回答相關提問。對於發射導彈是否針對美國，他回應，中國軍隊在南海西沙群島附近有關訓練活動是中國軍隊在中國近海開展的例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關。有關的指責毫無根據，也毫無道理。

趙立堅指出，一段時間以來，美國頻頻大規模派遣先進軍艦和戰機、偵察機，不遠萬里到南海，炫耀武力，大搞軍事挑釁，損害中國主權和安全利益，「美國是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者，國際社會對此有目共睹。美方應該停止在南海興風作浪，挑撥離間，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。」

值得注意的是，中國解放軍24日開始在四大海域進行同步軍演，中國國防部發言人吳謙前一天才表態，解放軍東部戰區近期連續實戰化演練，是針對外部勢力干涉及「一小撮台獨分裂勢力及其分裂行徑」。