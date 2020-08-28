吳釗燮投書丹麥媒體　陸使館批「鼓吹台獨」





▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／綜合報導

丹麥《政治報（Politiken）》日前以「聯合國因中國施壓將台灣無理排除在外」為題，刊登外交部長吳釗燮投書，文中呼籲聯合國接納台灣，引發陸方反彈。據中國大陸駐丹麥大使館28日發文內容，直指吳釗燮是公開發表「台獨」言論，企圖以疫謀獨。

中國大陸駐丹麥大使館在文章開頭提到，1971年10月第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府，早已從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。

文章重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍共識。」

因此，對於台灣參與聯合國、世界衛生組織等議題，陸方認為，台灣參與世衛組織等國際組織活動，必須在一個中國原則下，透過兩岸協商作出合情合理安排，並指台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。

該文章還說，「台灣同胞是我們的骨肉同胞，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。」表示疫情發生後，陸方及時向台灣通報疫情，獲得疫情訊息渠道暢通，不存在「國際防疫缺口」一說，認為吳釗燮的言論民進黨是利用新冠疫情謀求台獨，所謂「台灣加入聯合國和世界衛生組織」的企圖都是別有用心。

不過，根據吳釗燮在丹麥《政治報（Politiken）》投書內容，也強調「只有全球團結才可能結束疫情，聯合國應該更具包容性，不能遺漏任何人。」直指疫情讓國際社會更清楚意識到台灣被歧視性的排除在世界衛生組織（WHO）和聯合國體系之外，聯合國必須承認只有台灣的民選政府才能代表台灣人民，「中華人民共和國無權代表台灣發言。」

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