開放美豬美牛　外交部：移除讓台灣無法走出去的貿易障礙

▲行政院召開記者會說明開放美豬美牛。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日下午宣布開放美豬、美牛進口，民進黨政府也定調，以此規劃做為台美關係進一步提升的敲門磚。外交部表示，為把握讓台灣能進一步與國際社會連結的機會，考量人民健康福祉及兼顧國內產業發展等前提下，政府決定遵循以科學證據為基礎的國際食安標準，逐步移除長久以來讓台灣無法完全走出去的貿易障礙。

面對外界質疑，行政院政委鄧振中表示，過去台灣沒辦法有效參加區域經濟整合，其中有一件事情，就是牛肉、豬肉進口規範，跟國際有不一致地方。

鄧振中說，美國是我國最重要的經貿夥伴，但在我國要跟美國洽談提升經貿關係時，常被質疑我國沒遵守國際規範決心，也特別且具體指出，我國現在對牛肉豬肉的進口規範，並沒有過去政府做得承諾，所以今天做的調整，是顧及到國民健康維護、農民權益之下，要對美國、全世界證明，我國有遵守國際規範的決心。

針對開放美豬、美牛一事，外交部發言人歐江安表示，為把握讓台灣能進一步與國際社會連結的機會，並著眼於未來國家整體發展，我國政府在考量人民健康福祉及兼顧國內產業發展等前提下，決定遵循以科學證據為基礎的國際食安標準，逐步移除長久以來讓台灣無法完全走出去的貿易障礙。

歐江安說，台美經貿關係一向緊密，未來外交部將繼續配合政府相關部會，積極推動各項能讓台灣與國際接軌的經貿政策，累積台美貿易協議的正面動能，讓雙邊經貿夥伴關係展開新篇章。