快訊／外交部：祝福安倍晉三早日康復　我國持續推動台日友好

▲安倍晉三請辭。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

日本首相安倍晉三28日因為健康因素，「決定暫時放下職務休養身體」爾後將會努力調養身體，恢復健康後再繼續為人民服務。對此，外交部發言人歐江安稍早表示，我國政府將持續與日本推動深化台日友好合作關係。

安倍晉三於記者會上提到這段時間對抗新冠疫情，自今年1月開始日本面對看不著的敵人，更對於不幸病逝的人感到遺憾，日本檢測病毒的程度已經提高，一天可以檢測至少20萬人；而在國家安全方面稍作交待後，終於提到自己健康的問題。

安倍表示，「13年前得到潰瘍性結腸炎，當時曾突然辭去首相的職位，造成國家很大的困擾，如今有新的特效藥出現，6月體檢時曾被醫師警告可能會復發，但對於工作還是持續努力」。

安倍晉三臉色凝重提到，「今年6月就從體檢結果中得知潰瘍性大腸炎的跡象，健康狀況惡化，7月份開始感到疲勞，目前將接受新的治療；8月上旬潰瘍性結腸炎再度發作」。根據醫師的指示需要休息與繼續處方的治療，非常感謝大家對我的支持與託付，因此遺憾的表示，「將辭職進行個人身體調養」。

對此，外交部發言人歐江安稍早表示，我方至為感謝安倍長期以來對台日關係的支持及貢獻，而我國政府將持續與日本推動深化台日友好合作關係，同時由衷祝福安倍首相早日康復。

▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

