「台灣豬肉可以賣到全世界」　蔡英文：已出口到新加坡、澳門

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日下午召開敞廳談話，宣布將開放美豬美牛。外界關心美豬輸台恐會衝擊國內的養豬業者生計，蔡英文強調，未來將有100億的「養豬產業基金」，確保豬農不會受到影響；此外，蔡英文也說，國內豬肉產業有相當競爭能力，未來將打開其他國家的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界。

除了宣布開放美豬美牛進口，蔡英文也表示，理解國人會擔心台灣的養豬產業，在開放美豬後會不會受到衝擊。但要提醒大家，即使在前階段開放外國豬肉進口，「目前國人對豬肉的消費，還是以國產豬肉為主，進口豬肉只占了1成」，以加拿大、西班牙為大宗，美國豬肉的市場占有率並不高，代表前一階段的美國豬肉開放，並沒有對產業造成巨大衝擊。

▲總統蔡英文表示她對台灣豬肉有信心，可以行銷全世界。（圖／記者李毓康攝）



此外，蔡英文也提到，這幾年來積極提升養豬產業的實力，今年做到過去24年來的政府都無法達成的任務，讓台灣從口蹄疫疫區除名，也成功防堵非洲豬瘟，讓台灣的豬肉能夠順利出口。

蔡英文說，未來會努力提升養豬產業的競爭力，讓台灣養豬產業在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，走入新的里程碑，目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，接下來，我們會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界。



有關美牛、美豬開放進口的議題，在食安上，「科學證據、國際標準、清楚標示」就是我們開放進口的原則。在產業上，保障豬農收益，提升國產豬肉的出口競爭力，打開國際市場，就是我們的目標。

最後，蔡英文在回答媒體提問時也說，台灣處理非洲豬瘟韓有口蹄疫的處理上都非常有效，豬肉產業有相當競爭能力，在排除非洲豬瘟跟口蹄疫之後，可以打開其他國家的市場，「現在也在跟好幾個國家洽商，希望打開豬肉出口的市場，對這方面有蠻樂觀期待」。