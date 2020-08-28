快訊／蔡英文曝開放美豬「時機點」　跟美國大選沒關係　

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日下午召開敞廳談話，宣布將開放美豬美牛進口，由於美國大選將在11月登場，選在此時機宣布開放引人聯想。對此，蔡英文表示，「跟美國大選沒關係」，選擇這時機是因為現在疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組中，這關係到整體經貿戰略，這時間點對我們來說非常重要。

「決定的時間跟美國大選沒關係。」蔡英文強調，選擇這時機是因為現在疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組中，這關係到整體經貿戰略，這時間點對我們來說非常重要，在調整經貿戰略必須跟其他主要經濟體有更緊密結合，在關係上形成一定的合作關係，這都是重要時間點。

蔡英文表示，另一方面，這段時間努力下，美國國會跟企業都支持台美經貿能有所提升到更高層次，「對我們來講這是最有利的時機」。

至於是否涉及修法？蔡英文表示，這次的開放沒有牽涉到需要立法院有所作為的部分，用行政就可以解決。

對於與美方簽署雙邊貿易協定一事，蔡英文說，希望在下階段能跟美國全面提升雙方經貿關係，會特別聚焦在疫情之後，國際經濟情勢的改變跟供應鏈的重組過程，這些是我們真正想在下階段能夠跟其他國家可以能夠有更好的合作關係的地方。