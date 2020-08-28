蔡英文宣布開放美豬美牛　民進黨立委王美惠：說沒人反對是騙人的

▲蔡英文宣布將開放美豬美牛進口。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話，表示在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，蔡英文與行政院長蘇貞昌中午於台北賓館宴請民進黨立委，民進黨立委王美惠受訪時表示，她得知政策後感到非常震驚，「這項政策說沒人反對是騙人的」。

蔡政府近來與美方的合作愈趨緊密，蔡英文18日出席三三會時就曾表示，各界關心的台美雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA），政府會做好準備，加速推動，讓台美產業的互補性可以發揮。

蔡英文25日出席台北市美國商會致辭時更主動提及，台美密切夥伴關係讓台灣有機會提議洽簽雙邊貿易協定、加強合作。但要談及美豬美牛進口茲事體大，牽涉國內產業鏈與食安問題，因此府院對此議題相當謹慎。

蔡英文、蘇貞昌28日中午於台北賓館宴請民進黨立委，有不具名的立委透露，政府宣布開放美豬、美牛進口，「我們要被荼毒了」，不過台灣人較傾向食用台灣肉品，因此在市場上受到的衝擊應不至於太大。

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者林敬旻攝）



王美惠受訪時表示，自己曾走上街頭反對美豬，今天突然討論此議題，其實備受衝擊，但她相信總統府跟行政院會把此事做好，也提醒行政部門，在孩童的營養午餐上一定要做好把關。

王美惠說，自己的選區嘉義市也有養豬戶，雖然養殖戶的數量較少，但得知政策後還是感到非常震驚，「這項政策說沒人反對是騙人的」，希望政府開放美豬美牛進口後，也能夠把食品安全顧好。

王美惠指出，政策推動本來就需要進行溝通，讓社會大眾能夠了解，「但是今天突然把大家找來就宣布，衝擊是難免的」。王美惠強調，政府一定要將國際標準值拿出來，讓台灣人相信食品安全沒有問題，並鼓勵台灣人要多吃台灣豬肉，「即便開放進口，要不要吃是大家選擇」。

不具名的南部立委表示，餐敘大多聚焦在討論開放萊克多巴胺豬肉，因為台灣若要走進自由貿易市場，貨品就必須與國際標準接軌，按照世界動物衛生組織的科學標準，而不是單純考量到個人或政黨的主觀意見。

該立委也說，民進黨立委會跟著行政院的既有政策，多與民眾和產業界進行溝通，把政府推行的理由講清楚，行政院也在會中提出數據，台灣民眾每人每年食用的美國牛肉僅3公斤，「台灣人的食用量幾乎微乎其微」，推估產業界的衝擊不會太大。

另一名民進黨立委則表示，如果國人不吃，商人也不會進口，多數立委沒有持太大的反對意見，大家都意識到台灣的貿易若要與世界接軌，肉品就必須按照國際標準，行政院也已經準備百億基金，「萬一有什麼狀況，政府也有準備」。