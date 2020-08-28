快訊／「我們也曾反對美豬美牛進口」　蔡英文：時空環境的改變決定開放

記者蘇晏男／台北報導

針對開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上的美國牛肉進口，總統蔡英文28日下午特召開敞廳談話，表示2012年之前，國際針對萊克多巴胺含量沒有規範標準 但同年7月，經由國際標準制定，以及後續逐漸累積出更多科學證據，當時在野民進黨，因此修正立場。她強調，政府有責任確保市場上所有食品，必須符合國家食品衛生標準，這一點 我們沒有退讓。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，今天的決定符合國際食品衛生標準的決定，政府有責任確保市場上所有食品，必須符合國家食品衛生標準，這一點 我們沒有退讓。

蔡英文指出，在2012年之前，國際針對萊克多巴胺含量沒有規範標準 而美國牛肉曾因為狂牛症引發疑慮，我們確實含有萊克多巴胺的牛豬有所保留，但在2012年7月，經由國際標準制定，以及後續逐漸累積出更多科學證據，當時在野民進黨，因此修正立場。

蔡英文表示，民進黨在以國民健康的前提下，在基於科學證據、國際標準，在進口食品做出相關規範，這也是她2016年競選總統時的立場 這個原則「我們並沒有改變、沒有退讓」，因為過去時空環境的改變 使得過去沒有成就的條件，如今正逐步實踐，讓我們有空間作進一步開放的決定。