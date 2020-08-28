快訊／瘦肉精美豬來了！　國民黨要蔡英文到立法院報告

▲總統蔡英文宣布開放美豬。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。對此，國民黨主席江啟臣28日下午在立法院表示，國人食用豬肉量大，蔡英文執政棄人民於不顧，標準「換位置換腦袋」，為了大內宣不惜犧牲國人健康，要求蔡英文到立法院做國情報告！

國民黨立委賴士葆則說，2012年民進黨立院黨團占領主席台5天4夜，又帶領民眾上街頭要擋瘦肉精美牛，當時開記者會發言要求零檢出的諸多民進黨立委，現在要不要給個說法？