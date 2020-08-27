　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量自8月初前黨主席徐永明捲涉入國會收賄案而退黨後，北市議員林穎孟、黃郁芬、苗栗縣議員曾玟學及高雄市議員黃捷等4位年輕黨員因不滿時力內部運作相繼離去。林穎孟28日在臉書表示，318學運後，許多年經人參政，然而街頭年輕人反抗了上一世代守舊的政治人物，卻把這股新興政治能量的政治詮釋權，交給學在客觀社會結構裡早已位居威權階層的人物，「遺憾今日來看，這個措舉是失敗的」。

「台灣青年政治實踐的能量，不會止於單一政黨，單一人物」。林穎孟表示，318運動以來，許多年輕人起來反抗親中政府，訴求國家正常化、政黨政治正常化，要把自由進步、青年世代聲音帶進體制內，處理台灣未來問題。

林穎孟指出，當時青年分為兩種方法路徑，一是投入本土大黨，即進入被大眾認知組成較為複雜的民進黨基層蹲點，漸進式實踐任務；二是嘗試突破傳統投票習慣，參與新興本土小黨如時代力量、社民黨、基進黨，分合進擊，各自在不同戰鬥位置為同樣目標努力。

然而，街頭年輕人反抗了上一世代守舊的政治人物，卻陰錯陽差把這股新興政治能量的政治詮釋權，交給學院老師、教授、醫生代言、領導，即一些在客觀社會結構裡早已位居威權階層的人物。

林穎孟表示，許多年輕人交出信任，或許認為只要理想一致，願做推動時代巨輪的無聲螺絲，只要能一起努力，聽從指令到前線獨自募款打仗，都沒有問題。

「但遺憾今日來看，這個措舉是失敗的」。林穎孟感嘆，就結果論，青年世代的政治實踐，理性與客觀結構上，從不應實質幾乎由威權師長代言領導、圍繞單一師長個人權力軸心的相互爭鬥、遵從，才夠稱作唯一所謂「堅持理想」的真正實踐。

她表示，318後國家正常化、政黨政治正常化、改善人民生活的進步政策軸線，這些歷史任務，青年世代應真正自我詮釋、辯證，並繼續推動進程。無論每個人身在何方，直面失敗，記住歷史教訓，接下來，該是重新盤整與集結的時刻。

其他人也看了這些...

黃國昌：我選總統蔡英文會很剉　深夜拍16分影片8點回擊時力錄音檔
遭影射外洩「國昌錄音檔」！　邱顯智幕僚：見一個告一個
黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

更多熱門新聞...

時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔　邱顯智：報案「對決邪魔歪道」
黃國昌：從未在公開場合或黨務運作　對曾玟學有任何攻擊排斥
時力錄音檔風波氣走曾玟學　黃國昌深夜回應：我全部承擔

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
馬丁離婚後再度「同框8年妻」　認愛新女友是爆乳妹
農遊券2.0出爐！「柚香券」買600元送250元
LIVE／北北基升級豪雨！氣象局說明全台最新雨勢
新北驚世媳「狂領婆婆239萬」！蓋印章44次再騙200萬　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

蔡英文：台灣是台灣！不曾接受北京管轄　存在無庸置疑

看到神豬被灌食...吳思瑤哭了：17年來政府從未開罰過任何案件

蘇貞昌：彰化血清報告證明「普篩沒必要」　防疫要上下一條心

快訊／北部流行音樂中心開幕　蔡英文感謝歷任台北市長：增資建設的典範

快訊／蔡英文宴請民進黨立委　立法院擬提前開議審紓困3.0

北流開幕！高嘉瑜樂開懷「想唱三天三夜」　網嚇壞：南港胖虎塊逃！

林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

蔡英文：台灣是台灣！不曾接受北京管轄　存在無庸置疑

看到神豬被灌食...吳思瑤哭了：17年來政府從未開罰過任何案件

蘇貞昌：彰化血清報告證明「普篩沒必要」　防疫要上下一條心

快訊／北部流行音樂中心開幕　蔡英文感謝歷任台北市長：增資建設的典範

快訊／蔡英文宴請民進黨立委　立法院擬提前開議審紓困3.0

北流開幕！高嘉瑜樂開懷「想唱三天三夜」　網嚇壞：南港胖虎塊逃！

林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

宣捷製藥臍帶間質幹細胞產品　納入首位慢性肺阻塞臨床試驗受試者

假冒美女議員親哥哥到處借錢　彰化男挨告賠錢和解獲緩刑

女公務員好心提醒「號碼輪到了」　暴力雙胞胎竟直接將她掐脖架走

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長、2警員被起訴

新台幣收盤升值0.5分　收在29.510元

中職／打棒球挫折多　陳金鋒：痛苦也要堅持下去

全聯買衛生棉「結帳送2盒蛋」她問號！真相曝光...婆媽搶補貨：太划算了

中職／新莊球場連綿雨勢　富邦與統一比賽延賽

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

世界半導體理事高峰會主席　由台積電董事長劉德音輪值一年

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

快訊／行政院急挪經費10幾億　支應安心旅遊補助到9月底

黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

徐永明收賄、國昌錄音檔　時力1個月內4人出走　

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

台灣對美軍購增加810億　「岸置魚叉飛彈」擊殺率提升至70%

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

哪來萬人？王定宇批名嘴專家造謠

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

侯友宜宴請新北跨黨立委　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

黃捷控選務不公退黨　時力：全力溝通慰留

更多熱門

相關新聞

黃捷退時力　邱顯智：王婉諭慰留

黃捷退時力　邱顯智：王婉諭慰留

時代力量高雄市議員黃捷26日晚間宣布退黨，將以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事，這也是時代力量自8月以來，繼台北市議員黃郁芬、林穎孟、苗栗縣議員曾玟學後，第4位宣布退黨的的縣市議員。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智27日受訪時表示，立委王婉諭與黃捷設有聯合服務處，因此目前交由王婉諭盡可能地慰留黃捷，若有進一步的消息會再向大家報告。

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

陳志明駁斥黃捷指控入黨被卡：她妹跟11人都使用同一張信用卡號

陳志明駁斥黃捷指控入黨被卡：她妹跟11人都使用同一張信用卡號

時力退黨潮　因黃國昌不願承擔

時力退黨潮　因黃國昌不願承擔

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

關鍵字：

時代力量林穎孟退黨318學運

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

2020下半年「財運事業最旺3星座」

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

「麥當勞女神」破尺度脫了！

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面