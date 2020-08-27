林穎孟：台灣青年政治實踐的能量不會止於單一政黨

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量自8月初前黨主席徐永明捲涉入國會收賄案而退黨後，北市議員林穎孟、黃郁芬、苗栗縣議員曾玟學及高雄市議員黃捷等4位年輕黨員因不滿時力內部運作相繼離去。林穎孟28日在臉書表示，318學運後，許多年經人參政，然而街頭年輕人反抗了上一世代守舊的政治人物，卻把這股新興政治能量的政治詮釋權，交給學在客觀社會結構裡早已位居威權階層的人物，「遺憾今日來看，這個措舉是失敗的」。

「台灣青年政治實踐的能量，不會止於單一政黨，單一人物」。林穎孟表示，318運動以來，許多年輕人起來反抗親中政府，訴求國家正常化、政黨政治正常化，要把自由進步、青年世代聲音帶進體制內，處理台灣未來問題。

林穎孟指出，當時青年分為兩種方法路徑，一是投入本土大黨，即進入被大眾認知組成較為複雜的民進黨基層蹲點，漸進式實踐任務；二是嘗試突破傳統投票習慣，參與新興本土小黨如時代力量、社民黨、基進黨，分合進擊，各自在不同戰鬥位置為同樣目標努力。

然而，街頭年輕人反抗了上一世代守舊的政治人物，卻陰錯陽差把這股新興政治能量的政治詮釋權，交給學院老師、教授、醫生代言、領導，即一些在客觀社會結構裡早已位居威權階層的人物。

林穎孟表示，許多年輕人交出信任，或許認為只要理想一致，願做推動時代巨輪的無聲螺絲，只要能一起努力，聽從指令到前線獨自募款打仗，都沒有問題。

「但遺憾今日來看，這個措舉是失敗的」。林穎孟感嘆，就結果論，青年世代的政治實踐，理性與客觀結構上，從不應實質幾乎由威權師長代言領導、圍繞單一師長個人權力軸心的相互爭鬥、遵從，才夠稱作唯一所謂「堅持理想」的真正實踐。

她表示，318後國家正常化、政黨政治正常化、改善人民生活的進步政策軸線，這些歷史任務，青年世代應真正自我詮釋、辯證，並繼續推動進程。無論每個人身在何方，直面失敗，記住歷史教訓，接下來，該是重新盤整與集結的時刻。

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