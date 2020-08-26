俄國防部聲稱：已徹底根除軍中「老兵欺負新兵」　禁止軍營流氓行為

▲俄羅斯聲稱，已經根除軍中老兵欺負新兵的問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

老兵欺負新兵在世界各國，都是普遍會發生的軍中社會問題，不過俄羅斯國防部副部長卡爾塔波洛夫（Andrey Valeryevich Kartapolov）上將在「軍隊-2020」論壇框架內的圓桌會議上表示，已徹底根除俄羅斯武裝力量中的「老兵習氣」和軍營流氓行為。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，軍中非法定關係造成的「老兵習氣」數十年來，在蘇聯和俄羅斯軍隊中一個最困難的問題，在很多軍事單位中，已完成大部分服役期的現役軍人，在對待新兵時將自己置於特權地位，侮辱新兵，包括使用暴力，迫使新兵為自己完成工作，甚至搶走金錢和物品等。

然而這樣的「老兵習氣」，成為許多應徵入伍者最害怕的遭遇，甚至成為許多人不願意從軍的原因。

卡爾塔波洛夫在論壇中發言表示，他特別重視整頓武裝力量秩序聯合行動的正確選擇方向，其成果是大幅減少軍事犯罪的數量，徹底根除如「老兵習氣」，「軍營流氓行為」的概念。

▲改善老兵欺負新兵的問題，也能夠提升從軍公民的素質。（圖／路透社）



卡爾塔波洛夫認為，這對應徵者素質，以及讓公民從軍，並且長期服役的意願造成影響。

國防部軍警總局局長也指出，由於國防部軍警、軍事政治部門及各單位指揮官協調工作，整頓軍事部門秩序取得了顯著改善的成果。