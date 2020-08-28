再次領先！普丁女兒接種狀況良好...俄羅斯宣布9月有「第2款疫苗問世」

▲普丁宣布9月俄羅斯會有第2款疫苗問世。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

俄羅斯搶先全球，總統普丁先前才宣布，已註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），27日受訪時又透露，9月將有第二款疫苗問世，但強調還需進一步試驗。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁表示，目前專家都認為第一批疫苗能夠持久，並生成抗體，「我女兒就產生了抗體，而且無害」，並透露女兒接種後，第一天體溫來到攝氏38.4度，第二天就降到37度多。針對女兒身體狀況良好，普丁非常開心，指出女兒參與試驗是自己做的決定，沒有徵詢過他的意見。

值得注意的是，俄羅斯副總理戈利科娃26日才宣布，預計將在9月底註冊第二款新冠疫苗，普丁受訪時就證實此事，表示9月將有第二款疫苗在俄問世，並強調疫苗註冊程序嚴格遵守俄羅斯法律，目前仍需進一步試驗。

事實上，戈利科娃表示，戈利科娃表示，「我們計畫在9月底於俄羅斯國家研究中心完成另一款疫苗的臨床試驗，暫命名為EpiVacCorona，該疫苗的第一、第二的臨床研究結果，在接種之後並未出現併發症」。

另外，普丁19日也在臉書上指出，俄羅斯新冠疫苗將在一個月內供給國人使用，且目前已收到全球20多國，包含沙烏地阿拉伯、菲律賓、印尼與巴西等國家的請求，要求購買10億劑量的疫苗。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）更表示，若疫苗真的被證實有效，自己已經準備好接種了。

▲俄羅斯研發出新冠疫苗領先全球。（圖／路透）



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