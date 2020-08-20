國民黨團要求立院提前開議審查紓困3.0　10月以前通過2100億預算

▲行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）

記者徐政璿、林銘翰、楊蕓／台北報導

立法院二次臨時會不開，讓紓困3.0追加預算卡關。對於紓困2.0預算已經見底，工商界紛紛呼籲政府要儘速通過新版本，甚至提前準備加碼紓困4.0。據透露，立法院新會期預計在9月1日接待捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrcil）參訪團完後啟立刻動，延宕的紓困3.0被視為優先法案，力拼10月以前通過。

國民黨團籲「提前開議」審查 民進黨團：企業提務實需求

國民黨團總召林為洲表示，新會期可能會在9月11日開議，建議可以再提早，不用等到9月下旬才處理紓困預算，屆時再縮減協商1個月的冷凍期和復議期，可望在9月底之前通過。

林為洲強調，先前國民黨團反對召開臨時會，是因認為臨時會太常態化，沒有經過公聽會、委員會，最後變成表決大戰，外部聲音進不來，難以實質討論，「國民黨沒有反對開定期會，甚至會建議趕快開，幹嘛要拖到9月11號？」

民進黨團書記長鍾佳濱表示，台灣由於防疫得宜，受到的衝擊較少，內需市場的服務業與製造業，在紓困1.0執行後就逐漸回復，仍受到嚴重衝擊的產業大多是外銷市場的製造業，「紓困3.0之所以趕快籌編，就是看到他們的問題。」

針對企業界喊出「紓困4.0」，鍾佳濱則說，在情理上可以理解企業界在營運上可能遇到的嚴重性，但就國家產業平衡而言，「哪有2.0還在執行，行政機關已經籌備3.0，企業就喊到4.0」，企業界應該務實地提出訴求，明白指出哪裡不敷需求，行政機關才有辦法衡量。

鍾佳濱說，在企業界提出訴求後，行政院也會儘速進行評估，再從「紓困3.0」調整都來得及，持續進行滾動式調整「隨時都可以來」。

紓困3.0上限2100億 全數舉債支應

因應新冠肺炎疫情，行政院會於7月23日拍板第二次追加特別預算案，擬追加法定預算上限2,100億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等，全數舉債支應。

若以部會來分類，追加預算2100億元中以經濟部編列1375.5億元最多，用於貿易服務業、會展產業、製造業與相關技術服務業等員工薪資及營運資金補貼約378億元，以及企業融資貸款保證不敷數450億元、振興三倍券不敷數382億元等。

其次是衛福部373.6億元，其中有136億元用於疫苗研發及採購，其餘用途為防疫績效獎勵金和防疫補償金120億元、因應疫情變化防治53億元、防疫物資與藥品徵用46億元、邊境檢疫13億元等。

農委會編列191.1億元，回補農漁民生活補貼不敷數184億元、遠洋漁業外銷受阻調整措施4億元等。

交通部編列97.8億元，主要用於旅宿業、導遊領隊等員工薪資及營運資金補貼68億元；航空業與機場業者降落費、使用費及權利金補貼20億元。另有勞動部編列47.1億元，其他部會共約14.9億元等。