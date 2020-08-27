血清調查爭議暫歇　詹長權：別把意見不同者踢出合作對象

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台灣大學公共衛生學院教授詹長權。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清調查期中報告今日公布，高風險族群陽性率約萬分之8.3，顯示一般族群相當安全。計畫主持人、台大公衛教授詹長權表示，這是國人第一個實證研究的血清調查，呈現出台灣守得好的量化資料。並且喊話，大家共同敵人是病毒，「有不同意見但是我們不一定要對立」、「不要把跟你意見不同的踢出去合作對象」。

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，也引發諸多爭議，相關研究是否通過倫理審查（IRB）遭到質疑並檢舉，衛福部已展開調查。研究單位今（27）日進行研究說明會報告，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。

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▲彰化縣抗體血清調查報告說明會。（圖／記者林敬旻攝）

該研究針對疫情高峰時期2月至3月期間包含確診個案接觸者、歐美返台居家檢疫者、醫護人員等高風險族群4841名，結果只有4人產生中和抗體，陽性率萬分之8.3。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，該結果顯連高風險族群都僅有如此，一般人相當安全，且彰化縣為國內第一個出現死亡個案縣市，「彰化安全台灣就安全」，中央現行防疫措施是有效的。

不過，血清報告途中爭議不斷，也引來不少批評。詹長權與陳秀熙分別解釋IRB審查由台大校總區執行、同儕審查則有6人已有4人回覆，其中專家也看到前衛生署疾管局長蘇益仁。

詹長權在報告結束後特別喊話，學術界與行政界在此應有合作模式，適時提出科學證據支持新政策改變，更新過去做法。「這支病毒真的沒人知道，是人類共同的敵人」詹長權說，過程難免有摩擦，大家可以有不同意見，但不一定要對立，我們都有很強的看法，但大家的對立面一定只有病毒，不是人，大家都要知道「我們都是在對抗病毒中不可或缺的一塊」、「不要把意見不同的踢出合作對象」。

詹長權也提到，這段時間有一些不瞭解現況，對他和陳秀熙、葉彥伯質疑，這些合理「我們坦然接受」，而很多責難學習起來讓我們做得更好。他強調說，面對百年一遇的新興病毒，沒人有經驗，也沒人知道要多久，希望我們的報告可以讓大家心平氣和，很多挑戰需要靠團結，大家要互信要合作，請大家要相信台灣人，我們可團結、合作、科學奉獻。

莊人祥表示，今天排除萬難公布，對於指揮中心來說，過去針對疾病，無症狀或者症狀前感染發生差不多50%，居家檢疫、隔離政策就是為了避免這樣的社區感染，今天的研究也有部份說明這樣政策是對的，是目前共識，對防疫來說，要找我們精準防疫有無漏洞，是這樣的目的。

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