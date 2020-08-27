日賺4000元！這行缺很大需求猛爆3成...防疫新生活「報復性增產」不夠用

▲防疫期間不少人選擇待在家，增產報國，造成「月嫂缺貨」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內到宅照護母嬰的「月嫂」需求大，但月嫂培訓過去著重面對面教學，須集中上課，需時較久，也受地域限制，學員、老師常常得另排時間，舟車勞頓才能完成課程，人才養成無法足夠普及，加上後疫情時代，採用居家月嫂服務的產婦大增三成，帶動產業業績成長，月嫂服務產業產生大量人力需求，傳承百年的知名月嫂服務品牌趁勢瞄準商機，與國內數位化課程專家共組培訓團隊，打造全方位月嫂人才發展計畫。

業者表示，這套O2O科技培訓課程，是擷取實體授課與數位化課程兩者優點，參與學員只要在家，用手機掃QR CODE，就能完成線上數位課程，並在特定時間參與線上直播課，透過線上學習、線下驗收的紮實步驟，完成初步線上考核後，才能到現場參加實體考核，這套課程也吸引十多位有志成為月嫂的民眾參加，不到14天，就有四位學員通過全部的考核關卡，成為首批出線的O2O「科技月嫂」。

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▲防疫期間不少人選擇待在家，增產報國，造成「月嫂缺貨」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

業者強調，專業月嫂到府照護並且幫忙料理專業月子餐，符合許多新手爸媽的期待，在育嬰假期間，可以全心全意的陪著小孩和另一半，並藉由月嫂的「居家」和「一對一」細心呵護，包含乳護、哺餵、子宮按摩、清潔頭皮、肩頸舒壓、泡腳⋯等，讓媽咪安心享受坐月子。有月嫂透露，台灣月嫂行情價約4000元一天，以往都是固定班底，近來因需求量比以往高出許多，也有愈來愈多人投入月嫂的行列，國內知名月嫂服務品牌因在疫情之前，即著手進行數位化人才培育佈局，疫情來臨，正好突顯O2O培訓的優勢，未來也將每月持續開課，歡迎有志成為月嫂民眾報名參加。

▲防疫期間不少人選擇待在家，增產報國，造成「月嫂缺貨」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲防疫期間不少人選擇待在家，增產報國，造成「月嫂缺貨」，所以推出線上培訓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）