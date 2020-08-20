企業預見Q4寒冬　工商大老籲政府：先通過紓困3.0最實際！

▲三三會8/19舉行例會，總統蔡英文（圖中）親臨會場聆聽工商界建言。三三會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄（圖左），以及遠東集團徐旭東、台玻林伯豐等工商大老都到場參加。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳佳穎／綜合報導

新冠疫情遲未落幕，工商界憂心第四季對恐怕面臨產業「寒冬」，金仁寶集團董事長許勝雄昨（19）日在三三會裡呼籲「政府要為下一波紓困4.0做準備」。台玻董事長林伯豐也說，立院應先通過紓困3.0預算，實質降稅對企業最重要。

三三會昨天邀請蔡英文總統與會，理事長許勝雄當面代表三三會，向總統蔡英文提出4項期待，包括政府打造友善企業的投資環境；積極落實雙語國家；積極參與區域經濟整合，立足台灣全球布局；建構全球最具效率供應鏈，最富含金量價值鏈。

請繼續往下閱讀...

許勝雄更提醒政府，要為紓困4.0做準備，因為當前急單消化完，經濟環境恐面臨嚴峻寒冬。

工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐也表示，政府能幫企業紓困的包括，降低營所稅，調到原來的17%、盡速通過紓困3.0計劃，還有企業未分配盈餘能免徵5%、外勞基本工資與本地勞工脫鉤等。企業很期盼這些議題能得到妥善解決。

林伯豐說，台灣目前的紓困預算約占整體GDP的6.6%，跟美國、日本動輒10%以上，紓困還有可施力的空間，而且要幫忙到「有需要的企業」，這很重要。

由於第四季經濟恐不樂觀，也有工商界人士提出再發5000元振興券刺激消費。對此，遠東集團總裁徐旭東肯定三倍券提振不少士氣，若再發振興券，消費端有刺激，企業當然樂見，但要看政府的預算夠不夠。

政府為因應新冠疫情衝擊，先前提出2波紓困方案，包括給予企業的員工薪資補貼、營運資金補貼，以及提供低利貸款、水電優惠等等。但眼看疫情遲遲沒能落幕，政院又提出紓困3.0方案，爭取2100億元預算，但這還得經過立院通過預算，讓工商界人士心急不已，紛紛呼籲政府與立院趕緊救援，讓企業先存活，才能保住民眾的工作生計。