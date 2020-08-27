萬人血清抗體檢驗...感染陽性率萬分之八點三　葉彥伯：彰化是安全的

▲彰化衛生局長葉彥伯表示彰化安全。（圖／翻攝自ETtoday直播，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化萬人血清調查報告出爐，中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，該調查報告除了可以了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大，也解除指揮中心有「蓋牌」疑慮，葉彥伯說明，最有可能感染的4841人當中，陽性率僅有萬分之八點三，顯示一般社區民眾的感染風險非常低，也代表彰化是安全的。

彰化縣衛生局長葉彥伯今（27日）說明，調查發現，經指揮中心確認的18位確診個案中，經幾個月康復做血清抗體結果，所有個案都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發是「非常正面的訊息」，尤其是在間隔有100天後都還有中和抗體保護效果，這是好消息。

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葉彥伯進一步說明，新冠病毒中和陽性就代表曾感染過，且有保護力，而驗結果統計至8月12日為止，所有完成檢測，抗體結果發現，1至4月的18個確診個案中，經過幾個月康復做血清抗體，結果發現，所有個案都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發是非常正面的訊息，這也是對疫苗研發有重要參考，尤其是在間隔有100天後都還有中和抗體保護效果。

另外，葉彥伯也說明，今年2月到3月針對高峰期最容易感染的族群，包括確診個案、接觸者、居家檢疫者、醫護人員等，發現他們的陽性率非常低，4841人中僅4人產生具保護力的中和抗體，陽性率為萬分之8.3，再次強調，連最容易感染族群都很低，一般民眾放心，社區是安全的，社區感染是非常低，不需再針對一般民眾做抗體檢測，這也是首次用科學檢驗的證明彰化是安全的，也證明中央防疫是非常有效的，也將用於第二波新冠肺炎作為防疫的參考，而縣長王惠美上午有行程，也將於下午出面說明。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）