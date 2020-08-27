「哪來萬人？」　王定宇批名嘴、專家造謠：彰化檢測僅完成4841人　

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

彰化萬人血清調查報告27日公開說明，發現受抗體檢驗的4841人中，中和抗體陽性者共4人，陽性率僅萬分之八點三。對此，立委王定宇27日批評，這是針對高風險群進行的檢測，風險比例本來就比全體社會取樣高，這些唯恐台灣不亂的造謠者，有的是媒體、有的是名嘴、有的還是醫療專家，檢察署不可以鄉愿不理。

彰化縣衛生局長葉彥伯公布萬人採檢結果，調查今年2至3月疫情高峰期最有可能感染的4841人，發現此目標群體的感染率非常低，僅4人有產生中和抗體，陽性率是萬分之八點三。

對此，王定宇在臉書表示，一個前提來看看這個所謂的「萬人血清抗體檢測研究」，這是針對「高風險群」進行檢測，風險比例本來就比全體社會取樣高。

王定宇指出，縱使採自「高風險群」，總共檢測「4841人」，只有「4人」有抗體，比例是0.0083％，所以台灣整體社會的比例應該是比高風險群更低，可以判定台灣社區感染的風險極低，再與國際相較，以東京為例是0.1％，東京是台灣的12倍，是大阪是0.17％，大阪是台灣的20倍，台灣的防疫真的做的很好，社區潛在風險極低極低極低。

王定宇表示，現在問題來了，某些媒體和所謂專家過去所散播的「假數據」，導致恐慌的「謠言」，像「彰化血清抗體檢測 萬人無症狀感染者」、「萬人中高達百分之一有抗體 社區恐爆發感染」、「完成5000人 百分之一有抗體」，結果根本只有完成4千多人，哪來的萬人？哪來的5000人？然後哪來的結果報告？這些人和媒體是否踩到了法律的紅線？

王定宇舉出《傳染病防治法》第63條及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，指出散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300百萬元以下罰金。

王定宇強調，這些唯恐台灣不亂的造謠者，有的是媒體、有的是名嘴、有的還是醫療專家，檢察署不可以鄉愿不理。

▼王定宇27日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）