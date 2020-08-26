黃捷控選務不公宣布退黨　時代力量：全力溝通盡力慰留

▲高雄市議員黃捷宣布退出時代力量。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量高雄市議員黃捷26日晚間宣布退黨，將以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事，這也是時代力量自8月以來，繼台北市議員黃郁芬、林穎孟、苗栗縣議員曾玟學後，第4位宣布退黨的的縣市議員。對此，時代力量26日晚間表示，時力將全力溝通、盡力慰留。

時代力量25日起展開為期3天的決策委員網路投票，黃捷胞妹黃蓉25日晚間卻在臉書發文指出，今年6月網路申請入黨並繳了黨費，但要登入投票時，網站卻說她的權限是尚未是黨員的「已送紙本審核」階段，且顯示「已經投票」訊息，懷疑自己成為人頭黨員「被」投票。黃捷26日凌晨也在臉書貼文為妹妹抱屈，並提出3質疑呼籲時力黨中央說清楚。

黃捷26日晚間在臉書批評，這次的選舉過程卻充滿爭議，黃蓉的入黨申請除了發生「被投票」的問題，也被擱置了兩個月拒絕入黨。有關「有黨員資格」並「被投票」一事，黨中央出面說明是網站系統錯誤，雖然道歉了，但在敏感的選舉期發生選舉系統的錯誤非常不應該，直接影響到的是選舉的公信度。

黃捷指出，至於擱置入黨申請兩個月，黨中央稱刷卡不符合經驗法則，要黃蓉去現場拍照補件，更是令人啼笑皆非，「原來入黨看的是審查者的經驗法則，不是照白紙黑字的入黨規定」。

黃捷認為，如果連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存，黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕她自己。黃捷說，此時很遺憾不捨，但也很無力，因此必須宣布即日起退出決策委員改選，同時退出時代力量，將以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事。

對此，時代力量晚間表示，時力將全力溝通、盡力慰留，黃捷在高雄市議會的表現有目共睹，是時代力量一直以來共同打拼的重要夥伴，在艱難的時刻下，時代力量盼黃捷議員能繼續一同留在黨內一起努力、共同改革。

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量也再次掀起退黨潮，繼台北市議員黃郁芬、林穎孟月初宣布退出時代力量後，苗栗縣議員曾玟學也因為錄音檔風波在23日宣布退黨，黃捷成為時代力量自8月以來，第4位宣布退黨的的縣市議員。

時代力量目前在立法院擁有陳椒華、邱顯智、王婉諭等3席立委，議員部分僅剩下桃園市議員簡智翔、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、新竹縣議員連郁婷、苗栗縣議員宋國鼎、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢等11人。

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