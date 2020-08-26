愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

▲有網友被愛莉莎莎素顏的模樣嚇到 。（圖／左翻攝自愛莉莎莎IG／右翻攝瑀熙YouTube頻道）

記者施怡妏／綜合報導

「化妝是女人的第二張臉」，許多女明星在鏡頭前光鮮亮麗，但卸妝之後的模樣是否一樣貌美呢？知名YouTuber「愛莉莎莎」日前在好友的影片中素顏亮相，有網友因此被愛莉莎莎卸妝後的模樣嚇到，「感覺氣色不好，落差有點大」。

同樣為YouTuber的瑀熙日前上傳新影片，到愛莉莎莎家過夜，兩人一同素顏亮相。但有網友在PTT發文，被愛莉莎莎素顏的模樣嚇到，「昨天看到愛莉莎莎卸妝的樣子整個嚇到」，文中一連PO出三張照片，「不知道大家有沒有嚇到？對她的卸妝照打幾分呢？」

請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎素顏亮相 。（圖／瑀熙YouTube頻道）

▲愛莉莎莎在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

照片中，愛莉莎莎穿著白色T-Shirt坐在床上，一頭烏黑的及肩髮，戴著復古圓框眼鏡，模樣像極了學生妹。貼文一出後，網友在底下留言，「長髮版啾啾鞋」、「超像我堂弟，很溫馨」、「真的就一個普妹，優點就是皮膚不差、瘦」、「被火箭隊抓過的素力博」、「IU怎麼會變成這樣」、「還好現在農曆七月，早有心理建設」、「你好在乎他，比粉絲還粉絲」。

但也有網友認為，愛莉莎莎皮膚很好，而且化妝本來就會有差別，「膚質算很好了」、「沒有塑膠味，讚」、「還是看的出來是誰啦 」、「卸妝比較正」、「我比較喜歡她卸妝」、「就正常人的樣子嚇到個屁」、「我覺得蠻可愛的，卸妝本來就會有差，沒有到不好看吧」、「會被嚇到的肯定沒看過正常女性素顏」。

▼約從16:48開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）