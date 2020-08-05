「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

▲好友傳來連結也要注意！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者劉維榛／綜合報導

網路詐騙橫行，連好友傳的「新聞網址、影片訊息」也藏危機！資安趨勢部落格指出，不少網友收到「這是你嗎？」或「我不敢相信是你」的新聞連結，且縮圖是YouTube影片，結果一按下秒臉書帳密被盜。對此，達人分享4招自保方法，像是不點擊不知名連結、開啟不明登入警告、使用雙重認證機制、安裝防毒軟體。

資安趨勢部落格分享實用文章，指出很多人收到好友臉書私訊「OMG ***（被害人臉書暱稱）是你？」或「 ***（被害人臉書暱稱） 我的天啊！它是你的視頻？」或「我不敢相信是你」等類似的附帶影片連結訊息，網址顯示的Youtube縮圖，或來自新聞媒體或某社團。當下，網友內心小劇場開始上演，「是否有做什麼壞事被偷拍了？」因此急忙點入一探究竟。

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其實是好友早就被盜，「如果你也點入這個網路釣魚連結，除了帳號被盜，詐騙集團也會用你的帳號繼續發臉書釣魚連結給其他人！」趨勢科技實測，以假 YouTube增加可信度的連結，會把受害者引導到山寨臉書登入頁面，一旦在此頁面輸入帳密，將導致facebook帳密被盜取。

▲千萬別按進去！（圖／資安趨勢部落格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小心連結五個破綻

1.可疑的 FB 網址

如果是在正確的FB登入頁面，網址應該是https://www.facebook.com/，只要長得不一樣就要小心謹慎！！

2.英文版介面

登入頁面應該和你系統預設語言一致，如果你的系統預設語言是「中文（台灣）」，那登入頁面就應該也要是中文，而不是英文或其他語言。

3.無法點擊其他按鈕

除了登入以外，其他按鈕無法正常作用，或許是點了沒有反應，或者是點了之後跳到空白頁面，只要發生以上情形都是不正常的喔！測試過後發現「Create New Account」和「Forget Your Password」都是點了沒有反應，Facebook icon則是點了之後會跳出錯誤頁面。

4.隨便輸入也能登入

建議遇到可疑的頁面可以嘗試隨便輸入帳號密碼，嘗試看看是否會跳出帳號密碼錯誤的訊息。如果都不會跳出錯誤訊息，就是有問題的登入頁面，只是想搜集你的資料！

5.無法自動填入帳號密碼



平時登入臉書都會自動跳出你的帳號密碼詢問你是否要自動填入，但當你是在釣魚網站上，因為他屬於外部網站，因此不會跳出自動填入帳號密碼的提醒。但如果本身在登入臉書時就已經設定「不要記住密碼」的人，這個辨識方法可能就比較不適用。

▲詐騙介面是英文！（圖／資安趨勢部落格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



5招自保方法，預防臉書網路釣魚

1.不點擊不知名連結

不要隨便點擊不知名的連結，才能減少進入釣魚網站的風險。就算是朋友傳來的網址，也最好再三確認是他本人傳來的安全訊息！

2.開啟「不明登入警告」

進入臉書「設定」→ 左邊欄位選取「帳號和安全登入」→ 「設定額外的安全措施」→ 將「接受不明登入活動的警告」通知開啟。這樣未來只要有新的裝置登入你的帳號，FB就會發送通知給你，避免你的帳號被壞人利用。

3.使用雙重認證機制

進入臉書「設定」→ 左邊欄位選取「帳號和安全登入」→ 「雙重驗證」→ 點入「使用雙重驗證」→ 設定你想要的驗證方式。

設定完成後如果以後有新的裝置要登入你的帳號，FB會透過簡訊或是Google傳送驗證訊息，必須先通過你的驗證，那個裝置才能登入成功。

以上預防方法不只適用於面對釣魚連結，也是降低自己帳號被盜用的風險！建議如果其他的網站也有雙重認證機制最好都動手開啟一下。再次提醒大家！不知名的連結不要點！不要點！不要點！萬一不小心點了網路釣魚連結,也輸入了你的臉書帳號,如果已經被盜用，要記得趕快更改密碼。

4.防毒軟體防止網路釣魚詐騙

現在詐騙花樣百出，光保持警戒是不夠的，還需要一套頂尖的防毒軟體／網路安全軟體來協助您。

▼快到設定專區改驗證方式！（圖／資安趨勢部落格提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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