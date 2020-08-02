Podcast時代來臨！Youtuber跨行拼「聲音」　網解答：有實力比較重要

▲2020年上半年Podcast突然在台灣爆紅。（圖／翻攝自apple官網）

記者施怡妏／綜合報導

年輕人喜歡從YouTube觀看各種有趣的影片，因此有許多人投入影片創作成為Youtuber，但近來有網友發現許多Youtuber開始上「Podcast」經營個人廣播電台，「平常上班時間都會找Podcast來聽，不得不說看到很多YT熟面孔」，讓他懷疑，「難道現在Youtube越來越難混了？」

近來吹起一股Podcast風潮，透過網路來收聽網路廣播節目、電子書等，屬於「有聲」類型的媒體管道。原PO在PTT發文提問，「越來越多Youtuber跑去做Podcast頻道了？」自己一直以來都有在收到Podcast的習慣，但最近在頻道上看到許多知名Youtuber，例如，視網膜與星期天、好味小腳、聖結石...等，讓他感到好奇，「是說Podcast有這麼賺，以至於一堆Youtuber開始雙棲，還是Youtube越來越難混了？」

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▲有些YouTuber紛紛投入podcast經營頻道。（圖／路透社）

許多網友認為，「不用做特效跟剪接更簡單」、「大podcaster時代來臨」、「相較之下podcast可以放鬆許多」、「podcast十幾年前就有啦」、「台灣用戶以前拿podcast 來練英聽」。其中較多人認為，如果沒有實力一樣很快就會被淘汰，「有實力比較重要 ，你以為換平臺就比較有料嗎」、「你要有梗有料」、「沒內容的人，沒有畫面只會更沒內容」、「內容沒料一下就被看穿了」、「沒料的根本不會有人想聽」。

其實Podcast訂閱收聽模式已發展15年，隨著優質創作者越來越多，越來越多人投入創立個人品牌，加上受到疫情影響，許多歌手、主持人也紛紛開設了自己的Podcast節目，不只搜尋熱度增加，Podcast的討論聲量也越來越高。