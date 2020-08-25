台南、高屏明有豪雨！農委會籲農漁民加強戒備減少損失

▲農委會呼籲果農要強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，必要時應儘速採收。（示意圖／記者翁伊森翻攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（25日）下午指出，依據中央氣象局氣象報告，「巴威颱風」雖逐漸遠離台灣，但受西南風影響， 26至28日西南風增強，台中以南會有大雨或豪雨出現機會，尤其台南、高雄及屏東需加強警戒，籲請農漁民朋友留意氣象局發布的最新天氣資訊嚴加戒備。

農委會針對豪雨可能帶來的農業災損，呼籲農、漁民及早採取防範措施，才能減少損失。不管是蔬菜或果樹生產方面，田圃周邊設施防風網並注意排水情形，避免雨水直接衝擊葉片，同時強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，如文旦、香蕉、木瓜、番石榴等，必要時應儘速採收。

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雜糧生產和養殖漁業部分，農委會表示，已播種之田區，應加強排水，適度培土，減少倒伏，避免植株浸水。 養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

農委會強調，已請各農田水利會加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門之適切開關時機，俾於豪雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。農畜產品供應量，也將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，確保供應無虞。