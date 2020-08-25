誤信好友FB低價賣衰鳳失金　刑事局：歹徒盜帳號...39組詐騙文流竄

▲對歹徒盜帳號po文低價販售3C產品，刑事局呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市一位羽球教練日前看到朋友臉書貼文販售低於市價的IPHONE手機，該教練心癢難忍，透過私訊向朋友確認，對方居然證實「是真的可以私我朋友問問，認識很久的朋友，可信任」該名教練因此加入該LINE ID進行後續洽詢，原來她朋友帳號遭歹徒盜用，因此遭歹徒詐騙匯款3萬6千多元，刑事局分享案例提醒民眾。

▲對歹徒盜帳號po文低價販售3C產品，刑事局呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，這類社群軟體詐騙手法都是透過臉書發表低價販售手機訊息，本案例中被害人看到閨密貼文 「原廠朋友公司新開幕做活動 IPHONE 11 pro 才賣1萬3」信以為真，並透過臉書訊息和LINE和對方確認。

對方自稱是「百信通訊」的新店開張，提供促銷限時優惠，對談中「百信通訊」先要求楊姓被害人提供看到該則臉書貼文，並營造店內很忙情況，勉強以「認識的朋友」介紹願意保留名額，請被害人趕緊去匯款才能搶到限量低價手機。

通訊行允諾確認匯款後包裝出貨，營造搶購假象誘使民眾無法考慮便前往匯款，等到被害人匯款後，所有聯絡訊息便不讀不回。直到被害人警醒向閨蜜確認後，才發現自己遇到詐騙集團遭騙匯3萬6千多元。

根據刑事局165反詐騙諮詢專線統計，光從今年6月1日至8月23日，全台已有39組用於臉書貼文詐騙訊息，內容多是以低價販售3C產品、冷氣資訊，其中又以IPHONE手機、MAC平板電腦最多，看準民眾想低價買好貨的心態，誘使民眾誤判匯款。警方建議民眾可直接撥打電話詢問貼文者本人確認真偽，若無法查證，建議民眾千萬別購買以免受騙。

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