▲桃園捷運綠線高架段首跨橋面版完成。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導



桃園市長鄭文燦25日前往八德區，視察捷運綠線高架段橋面版工程指出，隨著捷運綠線高架段首跨橋面版完成，高架軌道逐漸成形，整體工程預定於今（2020）年底完成11跨橋面版及部分車站出入口結構，並於2022年陸續交付機電廠商舖設軌道及建置月台，讓高架段工程如期於2025年底完工，達到2026年通車的目標。

▲桃園捷運綠線高架段首跨橋面版完成，預計6年後如期通車。（圖／市府提供）

鄭市長指出，捷運綠線GC01標高架段工程分南北2個工區施工，北區為蘆竹工區，南區為八德工區，其中高架工程有其難度，尤其捷運綠線高架段須跨越南崁溪及茄苳溪，且施工過程亦須考量梁柱的堅固程度、橋面版耐震設計等，相當不容易，市府感謝捷運綠線高架段的工程單位，非常注重公安品質及進度；而地下段亦以桃園車站為分界，正在執行站體開挖，過程中也須考量中正路路幅僅15米的限制，挑戰十分巨大，期間市府也會做好各項準備工作，降低對市民的影響。

▲▼鄭文燦於八德區，視察捷運綠線高架段橋面版工程。（圖／市府提供）

鄭市長提到，市府預留捷運綠線G01站、G04站周邊部分空間，作為聯開基地之用，未來可藉此興建大樓，開發效益相當高。八德區是桃園捷運的重要入口，設有5個車站，後續尚有捷運綠線延伸中壢段、捷運三鶯線延伸八德段、大溪埔頂支線等，相信未來八德交通能夠四通八達，連接城鄉及都會，進而達到北桃接軌的目標。包括市議員呂淑真、呂林小鳳、段樹文、蔡永芳、市府捷運局長陳文德、八德區長邱瑞朝、大陸工程總經理陳學聖、中興工程顧問公司計畫經理林坤霖均一同出席活動。

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