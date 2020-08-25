謝國樑要求台鐵改善三訴求　基隆到八堵「絕對不能廢」

記者蔡文鈴／台北報導

基隆輕軌取代台鐵基隆站爭議持續延燒，前立委謝國樑積極捍衛台鐵基隆站，25日邀請立委曾銘宗、洪孟楷，並由交通委員會召委陳雪生辦公室協調台鐵局隨行，自台北車站搭乘電聯車到基隆火車站，實地探查目前台鐵營運的現況。

謝國樑表示，無論基隆輕軌規、北宜直鐵、北宜高鐵或是民生汐止線等等規劃進度如何或施行與否，台鐵列車都還是經縱貫線到八堵站，再由八堵站連接宜蘭線、東部幹線，而台鐵基隆站每天上萬搭乘人次的權益也不能被犧牲，既然火車都開到八堵站，沒有理由無視基隆市區民眾搭火車的需求，因此他堅持台鐵基隆端到八堵段的運輸角色絕對不能廢。

▲謝國樑捍衛台鐵基隆站，邀曾銘宗、洪孟楷實地視察台鐵基隆站營運狀況。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）



謝國樑強調，雖然目前台鐵營運上有誤點、班次不均等為人詬病的問題，但這些都是可以進行現況改善；除主張台鐵基隆站應持續營運之外，也明確提出台鐵誤點問題的改正、基隆－台北通勤直達車增班、提升台鐵服務品質等三項訴求，在既有的台鐵系統上進行優化，相信這是最多基隆民眾所能接受的方案。

曾銘宗、洪孟楷表示，未來交通部將主導基隆輕軌的溝通工作，協調北北基三縣市長的意見，但更不能忽略了基隆市民的切身需求，而基於職權也只有立法委員能夠監督交通部，輕軌對通勤族權益可能的衝擊，這是國民黨立委關心的議題，也將把基隆輕軌列為優先議案追蹤，力保基隆民眾權益不受影響。

謝國樑呼籲交通部長林佳龍，交通部目前所做的三縣市協調，應是屬於輕軌或捷運之間的規劃，不應該到影響台鐵基隆火車站的存在；如果最後決議違反了基隆民眾的權益，那麼最後的規劃也將注定失敗。

對於基隆輕軌的規畫是否影響台鐵路線，基隆市政府發言人沈詠珮日前表示，基隆輕軌捷運不必花時間等車，每小時可提供10-12班車，不會誤點更方便。