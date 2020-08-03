　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲李眉蓁在出席活動時表示現在媒體都只報她壞事，放大她說錯話 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲藍委南下力挺李眉蓁催票。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選在即，藍綠白各黨加足馬力催票，藍營立院黨團更是全員出動，南下力挺李眉蓁，沒想到活動還沒結束，就有2名藍委搭上高鐵，照片被拍下，立刻引起熱議。對此，李眉蓁競總發言人鄭照新出面反擊，「這樣也能拿出來講，＃真的是沒梗了。」

國民黨主席江啟臣與多名藍委2日南下，出席李眉蓁的後援會，替李眉蓁造勢。李眉蓁在會議上講到，民進黨的囂張並不可怕，「恐怖的是大家都沉默」，目前的選舉非常不對等，拜託大家一定要出來投票，「不能再讓他們看衰我們，好不好？」

這次國民黨幾乎全員出動，立法院前院長王金平也特地南下，替李眉蓁站台。不過，活動還沒結束，藍營立委洪孟楷、賴士葆就被拍到「提前搭高鐵」返程，被民眾拍下，引起許多議論。

▼高雄補選在即，藍委南下力挺李眉蓁。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼國民黨主席江啟臣今（2）日到高雄替李眉蓁站台。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁競總總幹事趙天麟說，藍營說「全體動員」，南下待一整天，在高雄38區幫忙，卻被發現「沒有全員到齊」，而且還有人中午以前就搭高鐵離開，「這樣子我們覺得，當然尊重他們自己的決定，不過我想，是不是認真一點比較好？」

對此，李眉蓁競總發言人鄭照新回擊，洪孟楷、賴士葆的任務分配在左楠區，造勢掃街打卡圓滿，完成後當然會搭高鐵離開，「每區有近有遠，都在原本規劃中。這樣也能拿出來講真的是沒梗了。」

鄭照新指出，一旦帶著目的、為攻擊而攻擊，想要挑出毛病，多沒梗的事情都能拿出來講，「＃像極了愛情。」

►Kiehl’s「零負評淡斑精華」大容量6400元→3650元

▼洪孟楷、賴士葆被發現中途搭高鐵離開。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼洪孟楷、賴士葆被發現中途搭高鐵離開。（圖／翻攝《東森新聞》）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／趙正宇拿出100萬交保！律師帶SOGO袋子裝錢來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

徐永明涉收賄200萬　時代力量：若羈押將速予停權

李眉蓁邀吳益政當副手　陳其邁：不只吃豆腐…還不尊重

蘇嘉全請辭府秘書長　陳其邁：為了不讓蔡英文困擾

快訊／蘇震清涉收賄2000萬　民進黨廉政會決議：只要羈押即刻停權

趙正宇被爆收賄　孫大千：越大方的立委吃像越難看

徐永明曾批韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」　網酸：貪汙關到死

陳水扁明北上親赴台北賓館　參加李登輝追思會

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

徐永明涉收賄200萬　時代力量：若羈押將速予停權

李眉蓁邀吳益政當副手　陳其邁：不只吃豆腐…還不尊重

蘇嘉全請辭府秘書長　陳其邁：為了不讓蔡英文困擾

快訊／蘇震清涉收賄2000萬　民進黨廉政會決議：只要羈押即刻停權

趙正宇被爆收賄　孫大千：越大方的立委吃像越難看

徐永明曾批韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」　網酸：貪汙關到死

陳水扁明北上親赴台北賓館　參加李登輝追思會

耐斯集團營運長邱玟諦專訪／國際多金品牌大軍壓境　她靠「攢咧等」經營心法勝出

耐斯集團營運長邱玟諦專訪／創造「洗澎澎、566」通關密語 日用品龍頭深植台灣在地文化

趙麗穎「臉上濺血」畫面震撼！《有翡》搭小鮮肉王一博闖江湖

南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

楊冪新戲來了！　搭檔「陸劇爆紅男神」主演《愛的二八定律》

台南六甲26歲「逆孫縱火」燒阿公！　南檢深夜聲押

腳的動作騙不了人！解析「8種坐姿」代表意思　腳尖1動作立馬看出好感度

獨／2020《半澤直樹》台灣看得到！「HD繁中字幕」播出日期曝光

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

哈佛女歌手罹自閉症「慘被霸凌」　爸爸舉家搬加拿大「飛機當客運坐」

喵星人洗澡狂問「然後呢」　阿母答到崩潰：別再問了...

政治熱門新聞

即／徐永明捲入貪汙　時力回應了

蘇嘉全女婿獲國營1600萬大單　高檔香氛蠟燭負責人回應了

趙正宇被爆收賄　孫大千：越大方的立委吃像越難看

徐永明批韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」　網友狂酸

李眉蓁邀吳益政當副手　陳其邁：不只吃豆腐…還不尊重

快訊／民進黨廉政會：蘇震清只要羈押即刻停權

南下挺李眉蓁！2藍委「中途登出」被抓到

快訊／蘇嘉全請辭總統府秘書長

高雄沒發大財？許淑華反擊陳其邁

捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

幕後／蘇嘉全早有辭意　就算蘇震清無罪都會殃及蔡英文

徐永明涉收賄200萬　時代力量：若羈押將速予停權

蘇嘉全請辭府秘書長　陳其邁揭露原因

陳唐山涉賄！陳永和：這一天等很久了

更多熱門

相關新聞

國民黨立委南下挺李眉蓁！這5人缺席

國民黨立委南下挺李眉蓁！這5人缺席

高雄市長補選進入關鍵階段，國民黨全黨為力挺候選人李眉蓁選情，祭出甲級動員號召38名立委南下高雄相挺，各個化身成李眉蓁的分身，分別到高雄38區掃街拜票，不過卻有5名委員缺席，甚至還有立委中午前就搭高鐵回台北。對此，對手陳其邁競選總部總幹事趙天麟表示，自己的同志下來幫忙是很正常的事情，「不過我想，是不是認真一點比較好」。

市長補選倒數13天　李眉蓁砲轟媒體：選舉選到被殺都不報！

市長補選倒數13天　李眉蓁砲轟媒體：選舉選到被殺都不報！

評李眉蓁表現　侯友宜：不一樣的聲音要聽進去

評李眉蓁表現　侯友宜：不一樣的聲音要聽進去

李眉蓁政見會　柯：還是要準備啦

李眉蓁政見會　柯：還是要準備啦

即／神力女超人到高雄輔選！曝韓國瑜近況

即／神力女超人到高雄輔選！曝韓國瑜近況

關鍵字：

李眉蓁競選總部洪孟楷賴士葆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

粗心母倒車不慎輾斃8歲孩

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

台鐵開一半「沒電」　乘客換車超火大

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

更多

最夯影音

更多
婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！
尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面