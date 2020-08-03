南下挺李眉蓁造勢！2藍委「中途登出」上高鐵被抓到…發言人反擊：像極了愛情

▲藍委南下力挺李眉蓁催票。（圖／記者吳奕靖攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選在即，藍綠白各黨加足馬力催票，藍營立院黨團更是全員出動，南下力挺李眉蓁，沒想到活動還沒結束，就有2名藍委搭上高鐵，照片被拍下，立刻引起熱議。對此，李眉蓁競總發言人鄭照新出面反擊，「這樣也能拿出來講，＃真的是沒梗了。」

國民黨主席江啟臣與多名藍委2日南下，出席李眉蓁的後援會，替李眉蓁造勢。李眉蓁在會議上講到，民進黨的囂張並不可怕，「恐怖的是大家都沉默」，目前的選舉非常不對等，拜託大家一定要出來投票，「不能再讓他們看衰我們，好不好？」

這次國民黨幾乎全員出動，立法院前院長王金平也特地南下，替李眉蓁站台。不過，活動還沒結束，藍營立委洪孟楷、賴士葆就被拍到「提前搭高鐵」返程，被民眾拍下，引起許多議論。

▼高雄補選在即，藍委南下力挺李眉蓁。（圖／記者吳奕靖翻攝）



陳其邁競總總幹事趙天麟說，藍營說「全體動員」，南下待一整天，在高雄38區幫忙，卻被發現「沒有全員到齊」，而且還有人中午以前就搭高鐵離開，「這樣子我們覺得，當然尊重他們自己的決定，不過我想，是不是認真一點比較好？」

對此，李眉蓁競總發言人鄭照新回擊，洪孟楷、賴士葆的任務分配在左楠區，造勢掃街打卡圓滿，完成後當然會搭高鐵離開，「每區有近有遠，都在原本規劃中。這樣也能拿出來講＃真的是沒梗了。」

鄭照新指出，一旦帶著目的、為攻擊而攻擊，想要挑出毛病，多沒梗的事情都能拿出來講，「＃像極了愛情。」

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▼洪孟楷、賴士葆被發現中途搭高鐵離開。（圖／翻攝《東森新聞》）

