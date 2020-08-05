「要輕軌更要台鐵」　謝國樑捍衛基隆站：讓市民共同參與決策

▲謝國樑與國民黨議員召開「要輕軌更要台鐵，誓死捍衛基隆站」記者會。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）



實習記者李佩弦／台北報導

基隆輕軌捷運取代台鐵的議題，在基隆地方引起熱議，雖然基隆市長林右昌已公開表示自己對於輕軌的想法，但地方人人與議員仍有不同意見。前立委謝國樑5日呼籲交通部及基隆市府，未來進行規劃一定要讓市民共同參與決策，絕不能黑箱作業，他強調基隆要輕軌更要台鐵，誓死捍衛基隆站。

基隆輕軌捷運已進入綜合規劃的階段，交通部鐵道局打算完工後把台鐵退出基隆車站，改由輕軌取代。對此，林右昌表示，若沒有達到「快速」、「穩定」、「便利」三目標，就不會接受基隆輕軌捷運的規劃。





謝國樑5日與國民黨議員召開記者會，訴求「要輕軌更要台鐵，誓死捍衛基隆站」。謝國樑表示，林右昌表達「輕軌」交通部規劃不夠完善，他在上周的新聞報導就表達同樣的訴求，但卻遭市長、市府發言人及民進黨議會黨團，進行三波猛烈攻勢，而對照林右昌4日的發言，證明他們的論述是有志一同，不謀而合的，遭受到這樣的情形，他覺得相當不平。

謝國樑指出，目前基隆輕軌計畫將台鐵基隆站廢除，取消基隆到八堵間的台鐵交通是不爭的事實，這對市區台鐵通勤族的衝擊，「相信大家都看到許多反對的聲音，如果輕軌要新建，需要將台鐵基隆總站廢除，他則表達捍衛到底的立場」，在過去一週內，密集的與產官學界很多專家都保持聯系，他們都認同台鐵基隆站不應被廢除，對於這個立場他一定會捍衛到底，不會有任何動搖。

同時，謝國樑也呼籲交通部及基隆市府，未來在進行任何的規劃，必定要非常透明的讓市議會、媒體及全體市民共同參與，不可像過去這樣秘密進行，未來一定要讓市民共同參與決策，絕不可黑箱作業。