「基隆輕軌取代台鐵」惹網怒　謝國樑批「通勤時間長」：到台北30分→1小時





▲謝國樑。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／基隆報導

交通部規劃基隆輕軌沿線從南港展覽館至基隆，但卻讓台鐵未來退出基隆火車站，民眾想搭火車必須到八堵火車站。對此，前立法委員謝國樑表示，這將會對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，應用心聽聽基隆市民的心聲，審慎評估基隆輕軌的規劃。

目前規劃基隆輕軌沿線從南港展覽館至基隆，共計12站；然而交通部卻規劃，讓基隆端改以輕軌做為主要軌道工具，讓台鐵未來不進入基隆車站，改從八堵站進入宜蘭線。

交通部的規劃引發基隆民眾擔憂，未來到台北火車站的時間增加，且因為終點站是南港展覽館，意味著想要搭高鐵的民眾，必須從原本的交通路徑，從基隆火車站搭台鐵至南港火車站，再轉搭高鐵南港站，增加為搭乘基隆輕軌至南港展覽館站，再坐台北捷運板南線的南港展覽館站至南港站，才能乘坐高鐵。

網友們在基隆社團中痛批，「轉車很麻煩，老弱婦孺失能者轉車有困難，一般人轉車要浪費時間亦不便利，沒效益」、「輕軌速度慢、運量低」。

對於基隆民眾的心聲，謝國樑以及基隆市議員張淵翔、呂美玲28日都針對未來基隆輕軌的建置，將排擠台鐵基隆路段營運的衝擊發表看法，呼籲交通規劃單位應該慎重評估輕軌排擠台鐵，所造成的影響及不便。

謝國樑表示，所謂的基隆輕軌，雖然號稱5到10分鐘一班車。但因為按照目前的規劃基隆到南港展覽館間，就至少設有10站，如果依據捷運站站停的特性，那麼基隆民眾的通勤時間就長達1小時。反觀目前營運中的台鐵通勤直達列車，採用的是跳蛙式停站，個人過去擔任立委任內爭取到的，讓基隆通勤族可在3、40分鐘內，就可分別到達松山站、台北站。

張淵翔指出，基隆輕軌所規劃的終點站是南港展覽館站，這不僅對要換乘台鐵的民眾造成不便之外，連原本可搭台鐡換高鐵的旅客也必須先在展覽館站下車，先換捷運再換高鐵，這樣捨近求遠的規劃，根本就是匪夷所思，而且只會讓基隆更加劇被邊緣化。

呂美玲說，對於輕軌這樣的規劃，引發非常多民眾的反彈，在社群媒體基隆版上幾乎是一面倒的批評，規劃單位不能悶著頭做事，應該聽聽民眾的心聲。

謝國樑進一步表示，如果未來用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，那麼這些比較有效率的直達車將都沒有辦法延續，如此一來對基隆的通勤組絕對不是一件好事，所以愼重呼籲，輕軌如果是對基隆有幫助，那麼他一定會支持，但是目前基隆輕軌的規劃僅到南港展覽館站，這讓原本不用換車就能一路南下的市眾，必須在途中再換車南下，這樣的規劃無異是擾民費時。

最後，謝國樑要求交通部應立即說明，並用心聽聽基隆市民的心聲，審慎評估基隆輕軌的規劃，絕不可用站站停、通勤時間更長的輕軌，來取代既有能提供通勤直達列車的鐵路交通。

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