洪孟楷籲國民黨：及早規劃2年後市長人選　展現深耕高雄決心

▲高雄市長補選戰況成形，吳益政、陳其邁、李眉蓁（由左至右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以以67萬1804票勝選，但未超過罷免案同意票93萬票，就連2018九合一大選自己的得票數74萬票也沒有超越。國民黨立委洪孟楷在臉書呼籲，黨中央應及早規劃2年後市長人選，展現深耕高雄決心。

根據中選會統計，高雄市長補選總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％。民進黨候選人陳其邁671,804票、國民黨候選人李眉蓁248,478票、民眾黨候選人吳益政38,960票。

洪孟楷表示，高雄市長補選落幕，一如預期的，民進黨的陳其邁當選， 這是高雄人的選擇，完全尊重，也請高雄人用一樣的高標準監督陳市府，讓高雄持續偉大進步。而對於國民黨來說，選前之夜的滂沱大雨也打死不退，這才是讓人看見最重要的在野精神。

洪孟楷指出，打從有民主選舉以來，選前之夜到10點幾乎是大家的共識，除了拚氣勢、也拚最後一刻的催票能力，看到昨晚選前之夜，綠營在八點多就結束，藍營卻滂沱大雨下也打死不退的撐到幾近10點，台上台下淋成一片，這種「相挺拚不走」 的精神，才是政黨持續的關鍵。

洪孟楷強調，對藍營來說，目前還擁有14個縣市的執政，兩年後的縣市長選舉，如何延續執政並且把台北桃園等直轄市贏回來，這是重要的考量。而高雄市長的人選，也應該要啟動及早規劃，讓民眾看到我們深耕扎根的決心。

洪孟楷說，再者，陳其邁所要面臨的，也是如何兌現所謂「兩年拚四年」競選支票？跟過去一年半韓市府不同的成績單來讓民眾作比較，如果沒辦法拿出亮眼的成績，兩年後的市長選舉，要再用民粹的催眠語言，來輕騎過關恐怕是不可能的事。

最後，洪孟凱說，選舉只是一時，執政的作為才是永久。沒錯，現在民進黨有鋪天蓋地的行政資源，如同洪水猛獸般能夠淹倒任何人。然而，連滂沱大雨都不怕的在野黨，其實也沒什麼好失去，站定腳步，展現雖千萬人吾往矣的在野精神，替民意發聲，這就是我們該走的路。民主政治就是監督跟制衡，一黨獨大只是獨裁專制；我們有信心，團結、讓民眾再次看見我們站起的決心。

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