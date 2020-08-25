捷克議長9/1議場演說45分鐘　游錫堃：立院將辦捷克特展、民主牆

▲立法院長游錫堃將頒贈捷克議長維特齊一等獎章。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，立法院長游錫堃25日上午受訪時表示，依照外交部目前安排的行程，維特齊9月1日會在議場發表約45分鐘的演講，他也將代表立法院贈與「紀念議事槌」，並頒發維特齊一等獎章。此外，立法院也特別設有捷克特展與民主牆，希望藉此增進兩國的更多交流，讓台灣與捷克間的邦誼更加堅固。

維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，預計在9月1日上午9時至10時30分於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說，游錫堃也將贈與鋁合金製成的金色「紀念議事槌」。

游錫堃25日上午於立法院出席「青年菁英立法院會議」開幕典禮，他在會前受訪時表示，防疫顯然已成為全球的問題，台灣由於政府做得好，幾乎可說是全世界表現最好的，不過還是要非常謹慎。有關維特齊率團訪台，他代表立法院表示非常歡迎，經過與外交部、中央流行疫情指揮中心的共同會商，立法院會兼顧國際禮儀與防疫需求，做好接待國賓的工作。

▲立法院長游錫堃出席「青年菁英立法院會議」開幕典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃指出，依照外交部目前安排的行程，維特齊將於9月1日訪問立法院，屆時將安排45分鐘的演講，他也將代表立法院贈與紀念議事槌，並頒發其一等獎章。此外，立法院也特別設有捷克特展與民主牆，「我們會引導他們參觀」，希望藉此增進兩國的更多交流，讓台灣與捷克間的邦誼更加堅固。

游錫堃說，防疫標準將遵照中央流行疫情指揮中心的規定，所有行程的安排都必須得到指揮中心的允許，立法院會兼顧國際禮儀，但是會以最嚴格的標準進行所有行程，「一定要他們准許才會安排，我們會恪守防疫標準」。

▲立法院國會外交榮譽獎章。（圖／立法院提供）



游錫堃強調，非常高興維特齊能夠率團來台，此舉象徵台灣與捷克的邦誼有很好的發展，維特齊不只受到國際強權的打壓，連捷克國內的行政部門、部分民意都很有意見，「尤其行政部門中還有些親中的力量」，不過維特齊依然非常堅定，不畏強權打壓、無懼內部行政力量的挫折，讓他認為維特齊是個非常勇敢的人，為了理想與民主自由非常堅持，「我們感到很珍惜」。

游錫堃也說，維特齊是捷克的備位元首，在國內的地位非常重要，捷克參院議長赴立法院演講，更是台灣非邦交國的第一次，他也勉勵立法院一定要盡最大的努力，把所有接待的工作做好。

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