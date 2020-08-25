美國前總統福特也來過！　國外政要赴立法院演說名單一次看

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，預計在9月1日上午9點至10點半於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說，立法院長游錫堃將贈鍍銅的「紀念議事槌」。根據紀錄，美國前總統福特也曾於80年5月11日赴我國立法院發表演說，最近一次有議長層級以上的是99年6月8日的吉里巴斯總統湯安妤。

立法院指出，這次捷克訪問團會到立法院的共35人，含8位參議員(包括參議長、副參議長、外交、國防暨安全委員會主席等)、參議院高階文官(秘書長、國際關係處處長及參議院禮賓處處長等)及首都布拉格市市長等。

立法院說明，訪問團蒞院後動線與防疫按照中央疫情指揮中心規定，捷克訪團進入院區及進入議場動線及媒體採訪點均按本國人士與外國人士動線分流原則規劃、進入時量測體溫、乾洗手、戴口罩等。

立法院過去議長層級以上到院演講者紀錄如下：

一、外國現任議長蒞臨立法院院會發表演講者有4人：

(一) 韓國國會議長申翼熙(40年5月11日)

(二) 韓國國會議長李孝祥(56年2月24日)

(三) 美國眾議院議長艾伯特(60年8月18日)

(四) 薩爾瓦多共和國羅德力格茲議長(63年12月24日)

二、外國現任元首蒞臨立法院院會發表演講者有6人：



(一) 土耳其共和國總理孟德斯(47年4月29日) (二) 菲律賓共和國總統賈西亞(49年5月6日)

(三) 哥斯大黎加總統羅德里格斯（88年3月26日）

(四) 薩爾瓦多共和國總統佛洛瑞斯（89年12月8日）

(五) 馬紹爾群島共和國總統湯敏彥（97年3月11日）

(六) 吉里巴斯總統湯安諾(99年6月8日)

三、外國卸任總統蒞臨立法院院會發表演講者有4人：



(一) 美國前總統福特（80年5月11日）

(二) 法國前總統季斯卡（81年5月8日）

(三) 蘇聯前總統戈巴契夫（83年3月24日）

(四) 波蘭前總統華勒沙（85年11月1日）

▼捷克議長9/1立法院發表演說，游錫堃贈鋁合金鍍銅「紀念議事槌」。（圖／立法院提供）