圖／捷克議長9/1立法院發表演說　游錫堃贈金色「紀念議事槌」

▲捷克議長9/1立法院發表演說，游錫堃贈鋁合金「紀念議事槌」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）30日將率90人代表團抵台訪問，預計當天上午9點至10點30分於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章後發表演說，立法院長游錫堃將贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」。

立法院指出，這次捷克訪問團會到立法院的共35人，含8位參議員(包括參議長、副參議長、外交、國防暨安全委員會主席等)、參議院高階文官(秘書長、國際關係處處長及參議院禮賓處處長等)及首都布拉格市市長等。

立法院說明，訪問團蒞院後動線與防疫按照中央疫情指揮中心規定，捷克訪團進入院區及進入議場動線及媒體採訪點均按本國人士與外國人士動線分流原則規劃、進入時量測體溫、乾洗手、戴口罩等。

據立法院指出，「立法院國會外交榮譽獎章」分為一等、二等、三等，獎章以三層製作組合，上蓋內嵌立法院議場圖案象徵獎章主旨，中層部分五圓環接串，象徵世界五大洲圓融和諧，國會與世界接軌之意，外層為放射光芒狀，意為功績光輝四射，並趁以紅(熱忱)、藍(責任)、白(坦白無私)三色，寓意國會外交精神之光大，以彰顯獲頒本獎章之殊榮。

一等獎章頒給外國元首、副元首、議長官員（部長、大使）、本院委員；三等獎章頒給外國官員、民間人士。該獎章自96年制定後共頒發國外人士89枚，一等獎章頒出25枚、二等61枚、三等3枚，此次頒贈給捷克參議院議長韋德齊一等國會獎章，為第90枚，為「非邦交國議長中第一人」。

此外，立法院也將致贈立法院紀念議事槌，這個象徵著我國民主法治精神實踐的議事槌，自105年第9屆國會開始採用，以立法院實體議事槌八成規模製作專供致贈議長使用，材質為鋁合金金屬，呈現我國法制擁有質地堅硬，難以撼動的立法準繩。

▼捷克議長9/1立法院發表演說，游錫堃贈鋁合金「紀念議事槌」。（圖／記者屠惠剛攝）

▼捷克議長9/1立法院發表演說，游錫堃贈鋁合金「紀念議事槌」。（圖／立法院提供）

▼捷克議長9/1將於立法院議場發表演說。（圖／記者徐政璿攝）