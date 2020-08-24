環團揭台灣不積極減碳衝擊　2050年海平面上升水淹總統府

▲綠色和平透過模擬動畫呈現2050年台北市海平面上升狀況（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（24日）發布最新研究，首次揭露未來30年若不積極減碳，台灣將受到海平面上升與風暴潮雙重威脅，衝擊六都超過290萬人的居住安全，台灣約有1398平方公里因海平面上升淹溢，受影響人數約120萬，總統府、立法院等重要政府機關也將受影響。

綠色和平指出，隨氣候變遷加速融冰、升溫導致海水熱膨脹，全球海平面正以每年1.9公釐速度上升，台灣受到地理位置與洋流影響，海平面上升速度為全球平均2倍。綠色和平利用美國中央氣候研究組織的全球海平面上升研究模型，推估在2050年不積極減碳的情境下，台灣約有1398平方公里因海平面上升淹溢，受影響人數約120萬，總統府、立法院等重要政府機關也將受到影響。

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▲▼綠色和平揭露未來30年若不積極減碳，台灣將受海平面上升與風暴潮雙重威脅。（圖／綠色和平提供）



綠色和平表示，根據近百年氣象紀錄，每年平均有3~5次颱風侵台，而颱風會將海水面拉高，加上強勁風勢推動海水淹溢至更內陸地區，宛如小型海嘯，即為「風暴潮」。氣候危機來襲，未來風暴潮的對臺灣造成的威脅將更甚於海平面上升。

綠色和平最新研究《全球暖化下臺灣海平面上升和暴潮衝擊分析》指出，風暴潮淹溢台灣本島面積達2120平方公里，比起海平面上升影響面積增加1.5倍，建物影響面積超過2843萬坪、約500個台北小巨蛋面積。西南沿海重要產業聚落如位於台南科技工業園區的Google 資料中心、高雄藝文焦點駁二藝術特區，若遭逢風暴潮，都將難以倖免。

▲綠色和平指出，到時人來人往的台北車站也無法運作。（圖／綠色和平提供）



綠色和平進一步分析，2050年不積極減碳情境下，六都面臨的海平面上升與風暴潮威脅，台南市淹沒面積最多（約426.65平方公里），各級古蹟如熱蘭遮城遺址與安平古堡、四草砲台都將被淹溢；新北市淹水面積不及台南市，但因人口密度高，受影響人口達75萬人，為六都之最。

綠色和平專案主任張皪心強調，六都聚集全台超過7成人口，氣候危機來襲造成損失尤其慘重，地方首長有責任保障民眾生命與財產不受威脅。積極減碳並非只有中央政府的責任，在六都升格即將滿10周年之際，地方政府都應有更前瞻的思維，以宣示「氣候緊急」開頭，採取因應策略。

▲綠色和平表示，透過模擬動畫看出兒童新樂園也將被海水淹沒。（圖／綠色和平提供）



綠色和平提出以下氣候緊急3政策：

1、全面評估城市氣候風險：鑑別包括交通樞紐、古蹟、基礎設施等高風險建築，完善城市韌性發展規劃。

2、規劃城市的減碳目標：以聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議控制升溫1.5°C的情境規劃地方的減碳措施。

3、訂定城市的再生能源及低碳運輸的發展目標：制訂短中長期的再生能源發展目標及淘汰燃油汽機車時程表。